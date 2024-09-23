اعتقالات بالضفة طالت عدداً من المعلمين واشتباكات بمخيم بلاطة

MENAFN - Palestine News ) محافظات / PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من المواطنين، فيما دارت اشتباكات خلال التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، مدرسة ذكور حارس قرب سلفيت، واعتقلت عددا من طاقم الهيئة التدريسية، حيث أفرج عنهم بعد اعتقال وتحقيقات استمرت عدة ساعات.

وداهمت مدينة بيت لحم وعددا من البلدات المحيطة واعتقلت 5 مواطنين بينهم فتاة، وهم: أحمد فراس حسان، ونضال حميد صومان، والفتاة إصرار عبد الفتاح اللحام من مدينة بيت لحم، وحسين أحمد البدن من بلدة تقوع، وسليمان أحمد كوازبة من قرية المنيا.

واعتقلت الشاب عبد العزيز عماش من مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، كما اعتقلت القوات الشابين عبد الرحمن جبر أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله، وطارق علي ملاح من بلدة بيتونيا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت أربعة فلسطينيين من المحافظة، كما اعتدت على آخرين بالضرب المبرح.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصعب بيوض التميمي من مدينة الخليل عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، ومن بلدة الريحية محمد فهمي الهرش، ومن بلدة يطا الشاب جاد الله ياسر أحمد المصري، كما اقتحمت عدة أحياء في البلدتين، وفتشت عدة منازل لعائلات الطوباسي والهرش والنجار والنواجعة وغيرها، وعاثت خرابا بمحتوياتها.

وداهمت بلدة إذنا واعتقلت مراد فؤاد البطران عقب مداهمة منزله، وعدد من المنازل الأخرى وأطلقت قنابل الغاز والصوت وسط البلدة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب في يطا على الشاب محمد أحمد النواجعة ما تسبب بإصابته بكسر في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اعتدت عقب مداهمة حي واد السمن جنوب الخليل، على الشاب نصر أحمد أبو تركي، بالضرب المبرح ما تسبب بإصابته برضوض وكسور.

وفي محافظة القدس، اقتحمت برفقة عناصر من سلطة ضريبة بلدية الاحتلال، مخيم شعفاط.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية في المخيم.

وشددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس.

وعرقلت وصول الطلبة إلى مدارسهم خلال مرورهم على حاجز الشيخ سعد العسكري شرق المدينة، كما شهد حاجزي شعفاط وحزما شمال شرق المدينة أزمة مرورية خانقة تسببت بها الإجراءات المشددة من قبل جنود الاحتلال.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.