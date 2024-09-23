شركة Bitget تبرم صفقة بملايين الدولارات مع رابطة الدوري الإسباني لاستكشاف التآزر بين العملات المشفرة والرياضة

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) أصبحت Bitget الآن الشريك الرسمي للعملات المشفرة لرابطة الدوري
الإسباني في المناطق الشرقية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
فيكتوريا، سيشل - أبرمت Bitget ، بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا وشركة Web3، شراكة مع رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، دوري كرة القدم
الأكثر شهرة في العالم، لتكون شريك العملات المُشفرة الرسمي لها. يشير هذا التعاون الذي تم الكشف عنه في مؤتمر Token2049 الذي عُقد في سنغافورة إلى الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها Bitget في قطاع الرياضة في شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وتحقق هذه الشراكة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات فوائد حصرية لكلا الطرفين وتتماشى مع إيماننا بمبدأ "اجعلها ذات قيمة" "Make It Count" المتمثل في تحقيق العظمة من خلال المثابرة والعاطفة الإيجابية.
تتمتع رابطة الدوري الإسباني بتاريخ حافل في إنتاج وجذب مواهب كرة القدم الأسطورية، مع وجود لاعبين نجوم مثل مبابي وفينيسيوس جونيور وليفاندوفيسكي يزينون ملاعبها حاليًا، ومن خلال هذه الشراكة، حصلت Bitget على انتشار واسع بفضل الجمهور الضخم لرابطة الدوري الإسباني، وستحصل منظمة كرة القدم على دعم لحلول Web3 الشاملة.
إنّ التزام رابطة الدوري الإسباني الراسخ بالابتكار جعل الشركة رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والبيانات الضخمة والتعلم الآلي، لتحسين استراتيجيات اللعبة وتحليل الأداء، ويمتد انفتاح رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على التطورات التكنولوجية ليشمل العملات المشفرة والبلوكشين، كما يظهر في تعاونها مع شركات الرموز غير القابلة للاسترداد (NFT).
وفي هذا الشأن، صرح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قائلاً: "على مدار العقد الماضي، كانت الرقمنة والابتكار من بين أولويات رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وفي الموسم الماضي، جعلنا هذا الأمر من أولوياتنا تحت مظلة عصرنا الجديد، الذي ركز على التكنولوجيا، إذ أننا نريد أن نكون روادًا في مجالنا، ونحن ملتزمون بذلك".
ومن جانبه، صرح أوكتافي أنورو، مدير الشؤون الدولية لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، قائلاً "إن هذه الاتفاقية غاية في الأهمية في سبيل التوسع الدولي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك لأنها تُظهر الأهمية الاستراتيجية لآسيا والأقاليم مثل تركيا وأمريكا اللاتينية، ونحن نعلم أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لديها معجبين في جميع أنحاء العالم وأن هؤلاء المعجبين على أحدث طراز فيما يتعلق بالابتكار، ويساعدنا هذا النوع من الاتفاقيات على الاقتراب من هذا النوع من الجمهور في هذه الأسواق الاستراتيجية وتسليط الضوء على قيمنا المشتركة"
كما يتماشى النهج المستقبلي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مع رؤية Bitget المتمثلة في نشر الوعي بالعملات المشفرة وتوفير وصول آمن إليها في جميع أنحاء العالم.
وصرح جراسي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة Bitget قائلاً: "مع استمرار عالم الرياضة في التحول إلى الابتكار الرقمي، أصبحت العملات المشفرة والبلوكتشين والتكنولوجيا الناشئة جزءًا لا يتجزأ من هذا التحول". وأضاف تشين: "الشراكة مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تسمح لنا بتسريع نمو العملات المشفرة في الرياضة، مما يوفر فرصًا جديدة للجماهير والرياضيين على حد سواء، وتتماشى روح رابطة الدوري الإسباني الرياضية مع إيماننا بمبدأ "اجعلها ذات قيمة" "Make It Count"، وتحقيق العظمة من خلال المثابرة والعاطفة الإيجابي، ونحن نعتقد أن هذا التعاون سيعزز من تجربة أكثر من مليار شخص لأنه يمهد الطريق لتبني أوسع لتقنية Web3 في الأسواق الناشئة".
تحتفل Bitget في سبتمبر الجاري برحلتها التي استمرت ستة أعوام من النمو التدريجي، وتحسين منتجاتها وخدماتها باستمرار، ويعتمد مبدأ "اجعلها ذات قيمة" "Make It Count" على فلسفة تبنتها شراكات سابقة، وتؤكد على المثابرة والشغف الإيجابي والإيمان بأن التقدم لا يمكن أن يكون سهلاً، وتماشياً مع هذا، يهدف التعاون بين Bitget ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إلى استكشاف التقاطع بين العملات المشفرة والرياضة، واستهداف تبني العملات المشفرة وتقنيات Web3 في الأسواق الناشئة.
وتعمل هذه الشراكة على تعزيز النفوذ المتزايد لشركة Bitget وتسلط الضوء على تطور رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في دمج العملات المشفرة في صناعة الرياضة، ويهدفان معًا إلى إلهام مليار مستخدم جديد لتعزيز مستقبل التمويل مع الاحتفال بروح الرياضة الخالدة.
نبذة عن Bitget
تأسست Bitget في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، وتخدم بورصة Bitget أكثر من 25 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى. محفظة Bitget ، التي كانت تُعرف في السابق باسم BitKeep، هي عبارة عن محفظة عملات مُشفرة متعددة السلاسل من الطراز العالمي تقدم مجموعة من حلول وميزات تكنولوجيا Web3 الشاملة والتي من بينها وظيفة المحفظة والمبادلة وسوق NFT ومتصفح DApp وغيرها الكثير، وتلهم Bitget الأفراد للإقبال على التداول في العملات المشفرة من خلال التعاون مع شركاء موثوقين، من بينهم لاعب كرة القدم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي والرياضيين الأتراك بوسي توسون تشاووش أوغلو (بطل العالم في المصارعة) وساميت جوموش (الحائز على الميدالية الذهبية في الملاكمة) وإلكين أيدي (لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة).
نبذة عن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم
تُعد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) المنظومة الأكبر في صناعة كرة قدم في العالم، وهي جمعية رياضية خاصة تتألف من 20 شركة رياضية مساهمة عامة وأندية LALIGA EA SPORTS وأعضاء دوري الدرجة الثانية الإسباني البالغ عددهم 22 عضوًا وهي مسؤولة عن تنظيم مسابقات كرة القدم الاحترافية في إسبانيا، ولدى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أكثر من 220 مليون متابع على مستوى العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على 16 منصة التي تصدر محتواها بـ 20 لغة مختلفة، ويقع المقر الرئيسي للرابطة في مدريد (إسبانيا) ولديها أوسع شبكة دولية لأي ملكية رياضية وهي موجودة في 34 دولة من خلال 11 مكتبًا، وتنفذ الرابطة عملها الاجتماعي من خلال مؤسستها وكانت أول رابطة كرة قدم احترافية في العالم تنشئ دوريًا للاعبي كرة القدم ذوي الإعاقة الفكرية: LALIGA GENUINE.
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