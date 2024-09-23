جامعة كارنيجي ميلون في قطر تحتفل بعقدين من النجاح والتأثير

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر- تحتفل جامعة كارنيجي ميلون في قطر هذا العام بالذكرى العشرين لافتتاح أبوابها للمرة الأولى في المدينة التعليمية. وبهذه المناسبة، يشهد الحرم الجامعي طوال الفصل الدراسي زخمًا من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على التأثير الكبير الذي أحدثه مجتمع الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين خلال العقدين الماضيين.
يستعيد مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، ذكرياته حول السنوات التي قضاها في الحرم الجامعي عندما كان من أوائل المؤسسين لفرع الجامعة في قطر، قائلًا: "على مدار العشرين عامًا الماضية، أنشأنا مجتمعًا طلابيًا مميزًا تربطه علاقات وثيقة بالجامعات الشريكة في مؤسسة قطر، مع الحفاظ على جوهر جامعة كارنيجي ميلون وطابعها الخاص".
ويضيف: "تستند شراكتنا مع مؤسسة قطر إلى رؤية مشتركة ترى التعليم مفتاح تحسين الحياة ومحرك تطوير المجتمعات وازدهارها".
وإذ يتذكر تريك سعادة البدايات الأولى فإنه يتطلع بحماس إلى المستقبل قائلاً: "تواصل جامعة كارنيجي ميلون رحلتها في اكتساب المزيد من الخبرات وتطويرها عبر استكشاف فرص جديدة للتعلم والبحث والتكنولوجيا. وإنني أتطلع بحماس شديد لكل ما يسعنا تحقيقه في المرحلة المقبلة من مسيرة الجامعة في دولة قطر".
قدمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، منذ افتتاحها في عام 2004، تعليمًا راقيًا عالمي المستوى لأكثر من 1300 خريج، بينما يدرس فيها حاليًا أكثر من 450 طالبًا في تخصصات العلوم البيولوجية وإدارة الأعمال وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات.
تقوم تنهض الجامعة التي تتخذ من المدينة التعليمية مقرًا لها بدور محوري في تشكيل اقتصاد المعرفة، ونشر ثقافة التعلم والابتكار في قطر، ذلك أن أغلب خريجي الجامعة يعيشون ويعملون داخل الدولة، وقد حققوا نجاحات باهرة في مجالات مختلفة، ابتداءً من التكنولوجيا والأعمال إلى المؤسسات الحكومية والبحوث والدراسات العلمية.
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