«طلبات» و«كودد» يختتمان مبادرة «Academy-X» لعام 2024 بحفل تكريم للخريجات

(MENAFN
- BPG Group) [الكويت - 22 سبتمبر 2024] – اختتمت شركة «طلبات» الكويت، الرائدة في مجال التكنولوجيا، مبادرتها المجتمعية الأخيرة ضمن برنامج "Academy-X"، الذي أطلقته بالتعاون مع أكاديمية «كودد» المتخصصة في علوم البرمجة وتطوير المهارات التقنية. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين طالبات المرحلة الثانوية في الكويت من خلال تزويدهن بالمهارات اللازمة للنجاح في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال.
أُقيم الحفل الختامي يوم الثلاثاء الماضي في جامعة الكويت، حيث تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الثالثة والأخيرة من الطالبات المشاركات في البرنامج. وقد تضمن الحفل توزيع شهادات التقدير، إلى جانب عرض المشاريع النهائية التي قدّمتها الطالبات، والتي أظهرت مستوى عاليًا من الإبداع والابتكار، مما يعكس نجاح البرنامج في تمكينهن.
تم إطلاق مبادرة Academy-X في مارس الماضي، بهدف سد الفجوة بين الشباب والشابات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال. وقد شهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من الفتيات الكويتيات، حيث تخرج منه 340 طالبة، متجاوزًا الهدف المحدد باستقطاب 300 طالبة بحلول نهاية 2024.
وخلال ستة أشهر، تمكن البرنامج من تزويد الطالبات بالأدوات اللازمة لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز دورهن الريادي في المستقبل. وشملت المشاريع النهائية مجموعة من التطبيقات الرقمية لمجالات متنوعة مثل التجارة والصحة والخدمات.
أعربت أمل بوخمسين، مديرة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية والاستدامة في «طلبات الكويت»، عن سعادتها بما حققته المبادرة من نجاح، قائلة: "ما رأيناه من شغف وابتكار في مشاريع الطالبات ينبئ بمستقبل مشرق للقيادات النسائية في الكويت". وأضافت: "نحن فخورون بشراكتنا مع أكاديمية «كودد»، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر".
كما أشادت بوخمسين بالدور الذي لعبته أكاديمية «كودد» في تقديم محتوى تدريبي عالي المستوى يواكب طموحات الشباب الكويتي. وأكدت على حرص «طلبات» على تعزيز مثل هذه الشراكات التنموية التي توفر فرصًا ممتازة لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وفي ختام الحفل، عبّر هاشم بهبهاني، الرئيس التنفيذي للعمليات في «كودد»، عن تقديره لدعم «طلبات» للمبادرة، مؤكدًا على أن هذا التعاون يعزز من دور الفتيات الكويتيات في ميادين التكنولوجيا وريادة الأعمال، مشيرًا إلى تطلع الأكاديمية لمواصلة هذه المبادرات في المستقبل.
ختامًا، تؤكد «طلبات» التزامها بالاستثمار في تنمية المواهب الوطنية عبر شراكاتها التعليمية، بهدف إعداد جيل جديد من الشباب الكويتي القادر على قيادة التحول في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
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