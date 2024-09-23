"أركانا" الجديدة كلياً من رينو… بداية فصلٍ جديدٍ من التميّز والنجاح

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 سبتمبر :2024 أطلقت شركة "رينو"، التابعة للعربية للسيارات والوكيل الحصري لـ"رينو" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، سيارة رينو "أركانا" الجديدة، مما يمثل تطورًا مهمًا ضمن مبادرة "Nouvelle Vague" التي تهدف إلى تعزيز موقع الشركة في السوق.
ويأتي هذا الإطلاق كبداية جديدة في فئة سيارات الـ SUV التي تجمع بين الأداء المتوازن والتصميم المتقن، مما يعزز من مكانة "رينو" ويؤكد التزامها بالابتكار والجودة.
وتتميز سيارة "أركانا" بتصميم جريء وجديد يضعها في مقدمة فئة سيارات الـ SUV الكوبيه من الفئة C، حيث يتم تعزيز الحضور القوي والأناقة التي تشتهر بها السيارة من خلال الشريط الأسود اللامع الذي يمتد بين المصابيح الأمامية المعاد تصميمها. ويضفي دمج شعار "Nouvel’R" في الشبك الأمامي، مع التوزيع المتقن للماس حول الشعار، عمقًا وحداثة، مما يعكس التميز والتفرد في تصميم هذه السيارة المتطورة.
ولتلبية تفضيلات العملاء المتنوعة، تتوفر سيارة "أركانا" بثلاث فئات متميزة: "إيفولوشن"، و"تكنو"، و"إسبريت ألباين" الراقية، حيث يقدم كل مستوى منها عناصر فريدة مثل تفاصيل الكروم اللامع والكروم الداكن، ما يعكس التزام "رينو" بتقديم سيارات تجمع بين الفخامة والأناقة. وتم تزويد فئتي "تكنو" و"إسبريت ألباين" بالشفرة الأيروديناميكية، وهي سمة مميزة لإصدارات R.S. Line وE-Tech Engineered، بما يتناسب مع لون الهيكل في إصدار "تكنو" والرمادي اللامع في إصدار "إسبريت ألباين".
ويقدم نظام المعلومات والترفيه "EASY LINK" من رينو اتصالًا متقدمًا وسهولة في الاستخدام أثناء الرحلات، ويتميز بتوافقه مع كل من Android Auto وApple CarPlay، مما يضمن تجربة وسائط متعددة متكاملة عبر الشاشة الرقمية بحجم 7 بوصات.
تبرز فئة "إسبريت ألباين" الفاخرة بتفاصيل مخصصة مثل الشفرة الأمامية الرمادية وشعار بلون صخري، بينما يتألق التصميم الداخلي بمزيج من مواد "Eco Tep" والجلد المدبوغ الاصطناعي، مع خياطة زرقاء وشعار Alpine.
تتمتع "أركانا" بتصميم مستند إلى مفهوم CMF-B، مما يوفر تجربة قيادة متميزة بفضل محركها الفعال TCe 155 وناقل الحركة الأوتوماتيكي ثنائي القابض السلس. وتشمل ميزات السلامة نظام الثبات الإلكتروني ونظام تحذير النقاط العمياء، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مما يضمن راحة البال وسلامة الركاب.
تم الكشف عن سيارة "أركانا" في أكتوبر 2020 بنسختها الأوروبية، وهي مثال بارز على نجاح مفهوم "Renaulution". وقد نجحت رينو في بيع 240 ألف سيارة من طراز "أركانا" حتى الآن، ويأتي هذا الطراز المبتكر كعنصر رئيسي في خطة رينو لتعزيز تنافسيتها في سوق السيارات متوسطة الحجم.
تتوفر الآن سيارة رينو "أركانا" الجديدة في جميع متاجر رينو التابعة لشركة العربية للسيارات. وتدعو الشركة العملاء المهتمين للتعرف على مزايا السيارة والحصول على المزيد من المعلومات، إلى زيارة أقرب متجر لاستكشاف مجموعة سيارات رينو الكاملة.
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