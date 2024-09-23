روبرت بيلارد رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة أدرياتيك 42

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 سبتمبر 2024: أعلنت شركة أدرياتيك 42 عن تعيين إريك روبرت بيلارد في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، والتي ستبدأ فصلاً جديداً في رحلتها المتميزة نحو الريادة في قطاع اليخوت العالمية.
يتميز إريك روبرت بيلارد بخبرة واسعة وسجل حافل في قطاع خدمة اليخوت الذي يعتبر من القطاعات المتخصصة للغاية. وتهدف شركة أدرياتيك 42 تحت قيادة إريك إلى الارتقاء بخدماتها الخاصة باليخوت الفاخرة لترسيخ مكانة الشركة وأهمية ميناء الجبل الأسود "بورتو مونتينيغرو" كمركز رائد في البحر الأبيض المتوسط لأصحاب ومدراء وقباطنة اليخوت الفاخرة الراغبين بالحصول على خدمات استثنائية، وتحقيق قيمة مثلى وتمكين استفادتهم من مرافق عالمية المستوى.
ويأتي هذا التعيين الإستراتيجي الجديد على مستوى القيادة في شركة أدرياتيك 42 بعد الإعلان في وقت سابق من هذا الصيف عن تعيين ديفيد مارغاسون رئيساً لمجلس إدارة شركة أدرياتيك 42.
وفي هذا الصدد، قال ديفيد مارغاسون، رئيس مجلس إدارة "أدرياتيك 42": "يسعدنا الترحيب بتولي إريك منصبه الجديد، حيث سيساهم بدور كبير في تعزيز مكانة شركة أدرياتيك 42 كوجهة رائدة لليخوت الفاخرة في البحر الأبيض المتوسط، بفضل رؤيته الإستراتيجية ونهجه القيادي والتعاوني. ويؤكد تعيين إريك على التزامنا المشترك مع شركة الأحواض الجافة العالمية بتعزيز مجموعة خدماتنا وتمكين نموّ قطاع اليخوت في جمهورية الجبل الأسود - مونتينيغرو" .
ومن جانبه، قال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "تشهد شركة أدرياتيك 42 مرحلة هامة في مسيرة نموّها؛ حيث تساهم في تعزيز مكانة الجبل الأسود "مونتينيغرو" كمركز عالمي رئيسي لليخوت. وأنا على ثقة بأنّ قيادة إريك ستلهم الابتكار وتحافظ على أعلى معايير الجودة والسلامة لدينا، ونتوقع للشركة تحقيق نجاح كبير في ظلّ تعاونه مع ديفيد في الإشراف على قيادة الأعمال".
وبدوره، قال إريك روبرت بيلارد، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أدرياتيك 42: "يشرفني أن أتولى مهام القيادة والإشراف على فريق الشركة الموهوب، لننطلق نحو الاستفادة من فرص النموّ المستقبلية بالاعتماد على إستراتيجيتنا القوية؛ حيث نسعى إلى تطوير معايير جديدة في قطاع خدمات اليخوت الفاخرة وتجديدها، وذلك اعتماداً على التزامنا بالتميز والجودة. وأتطلع للتواصل مع شركائنا ومتعاملينا خلال معرض موناكو لليخوت، مع تركيزنا على مواصلة الارتقاء بعروض خدماتنا"
ويعتبر حوض أدرياتيك 42 للسفن الذي أعيد تطويره حديثاً لخدمة وإصلاح وتجديد اليخوت الفاخرة في بيجيلا، مشروعاً مشتركاً بين "بي إم هولدينغز ذ.م.م" التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار، وبين شركة الأحواض الجافة العالمية – دبي التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية. ويتميز حوض "أدرياتيك 42" للسفن بموقعه الإستراتيجي في خليج كوتور، على بعد 3 كم فقط من مرسى اليخوت الفاخرة الشهير ومجتمع الواجهة البحرية في ميناء الجبل الأسود.
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