جيرسي فاينانس ترعى مؤتمر "التخطيط عبر الحدود لمنطقة الشرق الأوسط" في الرياض

(MENAFN
- Edelman Smithfield) الرياض، المملكة العربية السعودية، 19 سبتمبر 2024- أعلنت جيرسي فاينانس، المركز المالي العالمي الرائد، عن رعايتها للدورة الأولى من مؤتمر "التخطيط عبر الحدود لمنطقة الشرق الأوسط" في الرياض والذي نظّمته "إنفورما كونّكت"، المجموعة الرائدة في تنظيم الفعاليات والخدمات الرقمية والأبحاث الأكاديمية، يومي 17 و18 سبتمبر 2024، وسبق أن أقيم الحدث في مدينة دبي.
وحقق المؤتمر الذي أقيم في فندق حياة ريجنسي بالرياض نجاحاً لافتاً حيث ناقش الحاضرون أهم التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجهها الشركات العائلية السعودية والدولية، بما في ذلك أبرز التوجهات الحديثة والحوكمة وتخطيط التعاقب. وشهد الحدث مشاركة متميزة لمجموعة من المتحدثين البارزين، من بينهم حسان زواوي، شريك في شركة الزواوي للمحاماة، ودانييل باسيك، مدير عام شركة أوجييه، ودان توفت، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة براكسيس، وعلياء هاسكوري - المدير المساعد لخدمات العملاء الأفراد في جيه تي سي جروب، حيث ناقشوا في حلقة حوارية شيقة في مواضيع متنوعة مثل جاهزية الشركات العائلية والجيل القادم من قادة هذه الشركات وتطلعاتهم المستقبلية، وأدار الجلسة الأستاذ فيصل بهانا، مدير جيرسي فاينانس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.
وقال الأستاذ بهانا: "شكّل هذا المؤتمر البارز منصة قيّمة للحوار وتبادل الخبرات والآراء حول الاحتياجات المتغيرة والتوجهات الجديدة في الشركات العائلية في ظل بيئة العمل الديناميكية في الشرق الأوسط، وهو ما سلّطنا عليه الضوء في بحثنا المشترك الذي تناول موضوع الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية[i]. وسعدنا برعاية هذا المؤتمر المهم الذي انعقد على مدار يومين في الرياض، وعزّز مكانة جيرسي كمركز مالي دولي رائد لمنطقة الشرق الأوسط. تمتلك جيرسي خبرات واسعة في مجال التخطيط عبر الحدود وإدارة الثروات والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتميز التنظيمي مما يجعلها شريكاً مناسباً يدعم عمل الشركات العائلية في المنطقة".وفي وقت سابق من هذا العام، تم تكريم جزيرة جيرسي من قبل جنة خبراء مجلس أوروبا لتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مونيوفال)، لالتزامها بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية في اتباع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والجدير بالذكر أن جيرسي، المركز المالي العالمي الرائد، قد رسّخت مكانتها منذ أكثر من 60 عاماً، واتبعت نهجاً استباقياً طموحاً، يراعي أهم معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما تلعب جيرسي دوراً ريادياً في قطاع الخدمات المصرفية، وخدمات الشركات، والتقنية المالية، والصناديق، وإدارة الاستثمار، والثروات الخاصة، والمجالات المتخصصة في التمويل الإسلامي والعمل الخيري.
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