ديبتي سادهواني تحضر أسبوع الموضة في دبي المرموق

(MENAFN
- GAC Motor)
أذهل أسبوع الموضة في دبي (DFW) مرة أخرى بمزيجه من الأناقة والسحر والأزياء المتطورة. يُشار إلى هذا الحدث المميز غالبًا باسم DFW، وهو بمثابة منارة لكبار المصممين وعشاق الموضة من جميع أنحاء العالم. يعد تأمين مكان في DFW إنجازًا ملحوظًا، يحتفل به المصممون والحاضرون على حدٍ سواء.
هذا العام، تزين الممثلة والمغنية والمؤثرة متعددة المواهب ديبتي سادهواني الحدث بحضورها. تشتهر سادهواني بشخصيتها النابضة بالحياة وأسلوبها المؤثر، ويسعدها أن تكون جزءًا من عرض الأزياء المرموق هذا.
في أول ظهور لها، ارتدت فستاناً أسود من تصميم فؤاد سركيس، مصمم الأزياء المقيم في إسطنبول، من دار الأزياء الراقية Maison7 متعددة العلامات التجارية، بينما ارتدت فستان سهرة أخضر مرصع من Designers & Us في إطلالتها الثانية. كلا الإطلالتين من تصميم جونيجا سانشي وإكسسوارات من جويل ستريت دلهي. مكياجها الأثيري من صنع رافين أناند وشعر من مصفف شعر المشاهير سونيل كومار.
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