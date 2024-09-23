غرفة الشارقة تختتم مشاركتها في منتدى الشارقة للاستثمار

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة،20 سبتمبر، 2024:
شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في فعاليات الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، خلال الفترة من 18 و19 سبتمبر تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية"، بحضور أكثر من 80 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، ونخبة من صناع القرار وخبراء الاستثمار والاقتصاد وقادة قطاعات الأعمال من المنطقة والعالم.
وجاءت مشاركة الغرفة بصفتها شريكا استراتيجيا للحدث عبر عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات العمل مع كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والسفراء وأصحاب الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، استعرضت من خلالها مزايا الاستثمار في إمارة الشارقة والفرص الواعدة والمتاحة في القطاعات الاقتصادية الحديثة، ولاسيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الشارقة وما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنى تحتية ولوجستية متطورة وبيئة استثمارية محفزة، بوصفها مركزاً اقتصادياً وتجارياً رائداً على مستوى المنطقة، فضلا عن التعريف بطبيعة ونوعية الخدمات المتميزة التي تقدمها غرفة الشارقة والجهود التي تبذلها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، عبر تنظيم البعثات التجارية الدولية والمشاركة في الأحداث والمنتديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وجهة استثمارية رائدة
وأشاد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمنتدى الشارقة للاستثمار الذي يعكس توجهات الإمارة الاقتصادية وجهودها على صعيد دعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ويؤكد مكانة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث مثّل المنتدى منصة لتسليط الضوء على ما يزخر به المشهد الاستثماري في إمارة الشارقة من فرص جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والاستثمار المباشر، وتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع نخبة من المستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، والاطلاع على الرؤى الجديدة وأحدث الابتكارات في مجال ترويج الاستثمار.
وأضاف سعادة العوضي أن غرفة الشارقة حريصة على الاستفادة من مثل هذه المنتديات لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات الاقتصادية، والإسهام في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً، فضلًا عن إبراز دور الغرفة في توفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة، من خلال ما تقدمه من دعم للمستثمرين وتوفير المعلومات والخدمات الاستشارية، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، والسعي مع مختلف الجهات إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الاستدامة في كافة قطاعات الأعمال وتحقيق رؤية الشارقة الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.
تكريم غرفة الشارقة
وتم خلال المنتدى، تكريم غرفة الشارقة ضمن حفل تكريم الشركاء، حيث تسلم درع التكريم سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، يرافقه سعادة محمد أحمد محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وذلك تقديراً لمساهمة الغرفة القيمة، وجهودها في تعزيز نجاحات المنتدى، وترسيخ دورنه كمنصة بارزة لتعزيز الشراكات والعلاقات مع المستثمرين العرب والأجانب من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى توسيع آفاق التواصل والتفاعل مع صنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.
منصة متميزة
وشكل منتدى الشارقة للاستثمار الذي شهد في دورته الحالية تنظيم ما يزيد على 100 فعالية تضمنت خطابات ملهمة، وجلسات نقاشية، وورش عمل، منصة متميزة لبناء شراكات استثمارية واعدة، ومناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل ملامح الاقتصادات الذكية، وتوفير الحلول المبتكرة لقطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءة والمرونة والشمول في الشركات والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.
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