غرفة الشارقة تطلق ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا في بلجيكا الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 22 سبتمبر، 2024:
تنطلق الثلاثاء المقبل فعاليات النسخة الثانية من ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع الرابطة النسائية الأوروبية وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور 500 مشارك دولي ونخبة من رائدات الأعمال من الإمارات والدول الأوروبية.
وسيتضمن الملتقى الذي سيشهد مشاركة عدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة ومن ضمنها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تنظيم جلسات حوارية لمناقشة سبل تعزيز مشاركة المرأة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة وتزويدها بالمهارات الأساسية التي تمكنها من قيادة نمو أعمالها وفتح أسواق جديدة لمشاريعها، فضلاً عن استعراض الآليات المبتكرة لتمويل مشروعات رائدات الأعمال، بالإضافة إلى عقد عدد من لقاءات العمل لبحث آليات تنمية آفاق العمل الاقتصادي المشترك بين المرأة الإماراتية والأوروبية.
مكانة ريادية
وأكدت سعادة حليمة حميد العويس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تنظيم النسخة الثانية من الملتقى يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على مواصلة إطلاق المبادرات البنّاءة التي ترتقي برائدات الأعمال نحو آفاق جديدة من النجاح المستدام والمكانة الريادية في بيئة الأعمال، عبر تقديم كافة أوجه الدعم لهن لتطوير مشاريعهن وتوسيع حضور أعمالهن على المستوى المحلي والدولي، حيث يشكل الملتقى منصة مهمة لسيدات الأعمال في الإمارات وأوروبا لتعزيز التواصل الفعال لإقامة شراكات استثمارية مستقبلية في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والرعاية الصحية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
حضور دولي كبير
وأشارت سعادة العويس إلى أن ما سيشهده الملتقى من حضور دولي كبير ومشاركة واسعة من سيدات الأعمال، يعكس مدى أهمية الحدث ودوره في توفير الفرصة لسيدات الأعمال في الإمارات ودول أوروبا لتبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في تأسيس وإدارة وتطوير الأعمال، فضلاً عن استعراض أهم المقومات الاقتصادية لإمارة الشارقة، وعوامل الجذب الاستثمارية الفريدة وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية وتشريعية متطورة، والترويج للفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات وبيئة الأعمال الاقتصادية الملهمة التي توفرها الإمارة لسيدات الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وتشجيعهن على تأسيس أعمال في الإمارة.
منصة استراتيجية
من جهتها، قالت سعادة سارة النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "يعد هذا الملتقى منصة استراتيجية لتبادل المعرفة وبناء جسور التعاون بين رائدات الأعمال في الإمارات وأوروبا، وهو يتماشى مع دورنا المحوري في شراع كمركز للابتكار ومحفز للنمو، ونؤكد سعينا خلال الملتقى إلى تعزيز الروابط بين الشارقة وبلجيكا لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتمويل رائدات الأعمال، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشيرة إلى أن شراع يركز من خلال "مراكز التميز"، على مجالات التصنيع والتكنولوجيا التعليمية والصناعات الإبداعية والاستدامة، بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وبتمكين رائدات الأعمال من الوصول إلى الموارد والأسواق العالمية، نواصل التزامنا بتعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للابتكار والنمو المستدام، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة
مشاريع مستقبلية
بدورها، أشارت سعادة مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، إلى أن المشاركة في الملتقى تترجم حرص المجلس الدائم على دعم عضواته وضمان استفادتهن من فرصة التعرف على أحدث التوجهات في عالم الأعمال، والاطلاع على أفضل الممارسات وقصص نجاح سيدات الأعمال البلجيكيات والأوروبيات عموماً، إلى جانب تبادل المعارف والتجارب والخبرات، وبحث سبل التعاون والشراكات مع نظيراتهن في مشاريع مستقبلية مشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في الشارقة، حيث يشكل الملتقى جزءاً من استراتيجية المجلس الرامية لتعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي لريادة الأعمال، وخاصة في القطاعات الاقتصادية الناشئة والمستدامة، وبوابة لرائدات الأعمال الأوروبيات اللواتي يبحثن عن فرص ريادية واستثمارية جديدة في المنطقة.
تنظيم ملتقيات الأعمال
ويأتي تنظيم الملتقى كإحدى ثمار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين غرفة الشارقة والرابطة النسائية الأوروبية، والتي نصت على تنظيم الفعاليات وملتقيات الأعمال التي تهدف إلى تشجيع تبادل الوفود التجارية والتنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة، إضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.
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