معرض الأصايل ينطلق في إكسبو الذيد 26 سبتمبر بفعاليات مخصصة لعشاق الصيد والفروسية

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 19 سبتمبر، 2024
يستعد مركز إكسبو الذيد لاستضافة فعاليات النسخة الثالثة من معرض "الأصايل 2024"، المقرر انطلاقه في 26 سبتمبر الجاري، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويُعد منصة متخصصة لعشاق رياضات الصيد والفروسية، مستهدفًا استقطاب أكثر من 3 آلاف زائر من الهواة والمحترفين، بالإضافة إلى المُلّاك والمربين وأعضاء أندية الخيل والهجن والصقور.
ويشهد المعرض الذي يمتد على مدى 4 أيام حتى 29 سبتمبر، مشاركة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية في مجال مستلزمات الخيول والجمال والصقور، إلى جانب مشاركة عدد من الأندية والجمعيات الحكومية المعنية بالصيد والفروسية والصقارة، مما يعزز من مكانة المعرض كوجهة رئيسية للآلاف من الزوار والمهتمين.
وعلى مساحة إجمالية تبلغ حوالي 700 متر مربع، ينظم المعرض سلسلة من الفعاليات المبتكرة التي تضفي على نسخته الجديدة طابعًا مميزًا، أبرزها مزاد الصقور الذي من المتوقع أن يجذب المهتمين بهذه الرياضة من داخل الإمارات وخارجها، ليشهدوا المنافسة على اقتناء أندر وأجمل الصقور العربية المدربة.
معرض نوعي
وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن "معرض الأصايل" يعد امتدادًا لخطط إكسبو الشارقة للتوسع وزيادة الفعاليات والمعارض النوعية التي يجري تنظيمها في المنطقة الشرقية والوسطى، ويساهم من خلالها في تحقيق مستهدفات اقتصادية واجتماعية، إلى جانب دور هذا المعرض وغيره من الفعاليات في ترسيخ التراث ودعم قطاع السياحة الذي يعد من القطاعات الواعدة في إمارة الشارقة، فضلًا عن تعزيز الأنشطة التجارية والصناعية المرتبطة برياضات الصيد والفروسية، وإتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعلومات والترويج لمنتجاتهم وزيادة مبيعاتهم.
وأضاف سعادة سيف المدفع أن المعرض يسهم بدور أساسي في الإضاءة على رياضات الصقور والهجن والخيول التي تعد من الرياضات الأصيلة في دولة الإمارات، وذلك ما يجعل منه إضافة نوعية للفعاليات التراثية والتجارية التي تلبي متطلبات سكان المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة وزوارها من هواة الرياضات الشعبية، ويتيح لهم اقتناء أحدث وأجود أدوات ومستلزمات الخيول والهجن والصقور، كما يوفر للمهتمين فرص متنوعة للاطلاع على أفضل الممارسات في تربية ورعاية الحيوانات الأصيلة من خلال ما يتضمنه من أنشطة وورش تعليمية.
ويقدم الحدث الذي يفتح أبوابه يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، معلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة، وسط مشاركة العديد من الشركات والعلامات التجارية، إضافة إلى أحدث منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها وتجهيزات الإسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات الأصيلة، إضافة إلى توفير الفرصة لملّاك الخيل والإبل والصقور، وأصحاب المشاريع الذين يعملون في هذا التخصص، لتبادل الخبرات والتجارب وعرض منتجاتهم أمام عدد كبير من الزوار والمهتمين.
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