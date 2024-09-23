اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يبحث تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم القطاع الخاص خلال اجتماعه في الشارقة

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 19 سبتمبر، 2024:
استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم الخميس في مقرها الاجتماع الـ 64 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من اتحاد غرف الإمارات، وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، والاستفادة من مختلف التسهيلات التشريعية والدعم الذي تقدمه القيادات الحكيمة لدول مجلس التعاون الخليجي للغرف التجارية، والعمل على دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس الاجتماع سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس غرفة أبوظبي، وسعادة عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب مشاركة أصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ومجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، ونوره السالم الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية، وعدد من المسؤولين من غرف الإمارات وغرفة الشارقة والغرف الخليجية.
وناقش الاجتماع مخرجات عدد من اللقاءات التشاورية التي عقدها مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار، وما تقدمه من تسهيلات للقطاع الخاص في هذا الإطار، كما تم اختيار سعادة صالح الشرقي من دولة قطر الشقيقة، أميناً عاماً لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
تعزيز التنمية الاقتصادية الخليجية
وتوجه سعادة فيصل بن عبد الله الرواس بالشكر لحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة وإلى اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة على حسن الاستقبال، وعلى جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت يشهد فيه الاتحاد تغيرات إيجابية في علاقاته مع الجهات المعنية بدول المجلس، حيث أصبح للاتحاد دوراً مهماً في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، ونجد اليوم اهتمام كبير من قادة دول المجلس، حفظهم اللّٰه ورعاهم- في دعم وتمكين القطاع الخاص، كما نلمس اهتمام واضح من أصحاب المعالي والسعادة وزراء القطاعات الاقتصادية بدول المجلس وفي مقدمتهم وزراء التجارة والصناعة على إشراك القطاع الخاص في القضايا الاقتصادية وتعزيز التواصل معه والأخذ بمرئياته في الشأن الاقتصادي.
وأشار سعادة فيصل بن عبد الله الرواس إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حقق خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، حيث تم الانتهاء من حل 27 تحدي تم طرحه في اللقاءات التشاورية، وتبني أكثر من 5 مبادرات على المستوى الخليجي طرحه الاتحاد على المعنيين بدول المجلس، فضلاً عن الأخذ بمقترحات الاتحاد في خلق الحوافز الداعمة للقطاع الخاص، كما لعب الاتحاد دوراً مهماً مع الاتحاد الجمركي لحصر أهم التحديات التي تواجه نمو التجارة البينية بين دول المجلس والتي اعتمدت من المسؤول بدول المجلس وتم وضع خطة عمل لإنجازها، كما اتفق الاتحاد مع المعنيين بالأمانة العامة على عقد ندوات اقتصادية متخصصة مع القطاع الخاص الخليجي في قضايا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأضاف سعادة الرواس: إن هذه الإنجازات تتطلب منا المزيد من الجهود التي تساهم في تطوير إمكانياتنا وزيادة أعمالنا في الشأن الاقتصادي، وإيجاد المبادرات النوعية، وحل القضايا التي تواجه الاتحاد في تحقيق الأهداف المرجوة منه في تمثيل القطاع الخاص، والعمل على تظافر الجهود بين الاتحادات والغرف الخليجية بما يخدم القطاع الخاص الخليجي، مشيراً إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من المواضيع ذات الشأن بتوجهات الاتحاد المستقبلية، ومناقشة أعمال الاتحاد، والتحديات التي تواجه تمكين الاتحاد من دوره، والمبادرات المطروحة لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، والمواضيع الأخرى ذات الشأن الاقتصادي، موجهاً الدعوة لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء، لحضور المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني المقرر عقده، خلال الفترة 25-26 سبتمبر 2024م في العاصمة الأذربيجانية باكو.
تعزيز العلاقات
من جانبه رحّب معالي أحمد جاسم الزعابي في كلمته بأصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، مؤكدًا أن انعقاده في إمارة الشارقة يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أهمية الاجتماع لما يبحثه من مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي، والذي يأتي ضمن توجهات دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الخليجية بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الخليجيين، ولنؤكد من خلاله على دعم ومساندة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ليلعب الدور الرئيس في التنمية الاقتصادية الخليجية ويكون رائدا في تمثيل هذا القطاع الحيوي خاصة في هذه الفترة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة.
وأضاف معالي الزعابي: إننا نؤكد دائما على أهمية عقد الاجتماعات واللقاءات المشتركة فيما بيننا لإيماننا المطلق بأنها ستصب جميعها في مجرى واحد ألا وهو بلوغ الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ضوء المستجدات والتحديات التي تواجه اقتصاديات العالم والمنطقة بصورة خاصة، التي تتطلب منا فتح المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص الخليجي.
دعم التكامل الاقتصادي
وبدوره أكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن استضافة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لهذا الاجتماع الهام يعكس مكانة الإمارة الرائدة كمركز حيوي للأعمال والاستثمار في المنطقة، والتزامها بدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال الخليجي، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتشجيع الاستثمار والتجارة البينية، مشيرًا إلى الدور الذي تسهم به غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التعاون التجاري وتطوير جهود القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي، لافتًا إلى الدور الريادي الذي يلعبه اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تطوير القطاعات الرئيسية وتعزيز المشاريع والاستثمارات المشتركة، عبر تنظيم الملتقيات الاقتصادية وتقديم جوائز تحفيزية للمشاريع المتميزة لتشجيع ريادة الأعمال على المستويين المحلي والخليجي، ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي على الخارطة الاقتصادية العالمية.
تعزيز وتمكين القطاع الخاص
وتابع رؤساء الغرف الخليجية قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة للمجلس، وبحثوا عدداً من القضايا التي تهدف إلى تعزيز وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وبذل المزيد من الجهود في إطار التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رؤساء الغرف الخليجية أهمية الاستفادة من كافة الفرص والتسهيلات التي تدعم زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومواصلة السعي نحو توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول الخليج.
جولة في غرفة الشارقة
وتجول رؤساء الغرف الخليجية وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامون، بأقسام غرفة الشارقة وإداراتها، حيث أبدوا إعجابهم بجودة الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لصالح مجتمع الأعمال المحلي، وما يمتاز به مبنى الغرفة من مرافق متطورة ومبتكرة تصب في خدمة أعضائها المنتسبين، كما أشادوا بواقع الصناعات الوطنية التي تتميز بها إمارة الشارقة وذلك خلال جولتهم في المعرض الدائم للمنتجات الصناعية الوطنية في مقر الغرفة.
تنسيق الجهود وتمثيل القطاع الخاص
يشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يضم رؤساء غرف التجارة في الخليج ويهدف إلى تنسيق الجهود بين الغرف والاتحادات لتعزيز قدراتها وتمثيل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات الرسمية في دول المجلس، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية العربية والدولية، والعمل على الدفع باتجاه تطوير البيئة التشريعية وبيئة الأعمال بما يعزز دور القطاع الخاص الخليجي ويرفع من قدرته التنافسية، فضلاً عن السعي إلى بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات العربية والدولية لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
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