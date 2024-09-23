مؤتمر 24 فنتك يعزز مكانة المملكة العربية السعودية في مجال التقنية المالية

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, September 23, 2024 /EINPresswire / -- حققت النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "24 فنتك" نجاحاً كبيراً وتأثيراً واسعاً، بصفته النسخة الأولى الأكبر من نوعها في التقنية المالية على مستوى العالم، مما ساهم في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتقنية المالية.واستقطب المؤتمر، الذي أُقيم في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من 3 حتى 5 سبتمبر 2024، 36,960 زائراً، حيث كشف عن علاقات تعاون مميزة وسياسات جديدة، فضلاً عن عقد بملايين الدولارات، مما يعكس الحضور الرائد للمملكة في مجال التقنية المالية.وجاء المؤتمر باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف". وحققت النسخة الأولى نجاحاً باهراً استقطب أبرز الشركات في مجال التقنية المالية من مختلف أنحاء العالم، ممّا ساهم في توفير العديد من فرص الأعمال والتواصل وتبادل الخبرات ضمن مساحة المعرض التي تبلغ 40 ألف متر مربع، وعلى مدار 175 ساعة من المحتوى المتخصص والمُقدم من مجموعة من الخبراء.وشهد المؤتمر حضور مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال التقنية المالية من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا، لمشاركة أفكارهم وتحليلاتهم، إلى جانب العديد من الشركات الرائدة في القطاع، مثل فيزا وآنت إنترناشيونال ومونزو وأميركان إكسبرس ووايز وريفولوت وكلارنا وبنك إتش إس بي سي وسيتي بنك وجي بي مورجان، بالإضافة إلى هيئة النقد في كل من سنغافورة وهونج كونج.وقدم المؤتمر تحليلات قيّمة حول مستقبل القطاع وتوقعاته في مختلف أنحاء المنطقة، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث أشار صناع السياسات إلى طموحاتهم والتحديات التي تواجههم.وتضمّن المؤتمر كلمة افتتاحية لمعالي محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، سلط خلالها الضوء على التحول الرقمي واستراتيجية التقنية المالية في المملكة، في ضوء الهدف المتمثل بتسجيل 525 شركة تقنية مالية في المملكة بحلول عام 2030.وكشفت شركة 1957 فنتشرز خلال المؤتمر عن حجم صندوق رأس المال الاستثماري الذي أطلقته بدعم من بنك الرياض، حيث بلغت قيمته 800 مليون ريال سعودي (ما يعادل 213 مليون دولار أمريكي). وتركز هذه المبادرة على تأسيس وتوسيع شركات التقنية المالية في المملكة، التي استحوذت على 58% من رأس المال الاستثماري في قطاع التقنية المالية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، مع توقعات بوصول قيمة السوق إلى 2.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.واستمر الإعلان عن الصفقات النوعية طوال الفعالية؛ وتضمنت الاستحواذ على طويق، المحفظة الرقمية السعودية المرخصة من البنك المركزي السعودي، من قبل شركة تابي الرائدة في مجال الشراء الفوري والدفع اللاحق. وتم بعد ذلك الإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين البنك المركزي السعودي وشركة سامسونج، لإتاحة خدمة Samsung Pay في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024، وذلك في إطار المبادرة السعودية لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة.وشهد المؤتمر احتفال المستثمرين والشركات الناشئة بالإنجازات المحققة ضمن مساحة فنتك فيوجن هاب، التي جمعت 80 شركة ناشئة مبتكرة وأكثر من 350 مستثمراً، مما وفر فرصاًَ للتواصل وتقديم الإرشاد المدعومين بالذكاء الاصطناعي. واستقطبت مبادرة Venturescape، وهي منطقة مخصصة للمستثمرين، 550 مستثمراً عالمياً بنسبة مشاركة من خارج المملكة بلغت 40%.، وشاركت العديد من المؤسسات المرموقة في الفعالية، بما فيها بلاك روك وجي بي مورجان ويو بي إس وإس سي فينتشرز. وحققت إيجاري، الشركة السعودية المتخصصة في التقنيات المالية العقارية، الفوز بالدورة الأولى من مسابقة فنتك فورج بتش، التي بلغ مجموع جوائزها 250,000 دولار أمريكي. وحصدت الشركة جائزة "فنتك 24" ومبلغ 100,000 دولار أمريكي على خدمة استأجر الآن وادفع لاحقاً.وتركز "تحالف" على الاستفادة من النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية من المعرض، حيث بدأت بوضع الخطط لدورة عام 2025.وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أنابيل ماندر، نائب الرئيس الأول في "تحالف": "بدأنا التخطيط لدورة عام 2025 من المؤتمر، ومن المقرر أن تسلط الضوء على أبرز التطورات في مجال التقنية المالية والمكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية في هذا المجال، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، ويمثل نجاح هذه الدورة الخطوة الأولى في مسيرة المؤتمر، ونثق بدوره المحوري في تحويل قطاع التقنية المالية والخدمات المالية في المملكة والمنطقة والعالم".وأضافت ماندر: "حققت الفعالية نجاحاً باهراً بفضل إقامتها في التوقيت والمكان المناسبين. كما نثق بنموها في المستقبل، نظراً للدعم القوي من حكومة المملكة ووجود عدد كبير من الشباب المهتمين بالتقنية والتطوير في المنطقة".

Pragati Malik

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