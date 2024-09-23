(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 20 سبتمبر 2024: أعلنت "روريكس القابضة"، الشركة العالمية المبتكرة في مجال تسهيل التجارة، والمتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع وقطاعات التأمين التجاري، توقيع مذكرة تفاهم مع "موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة"، أكبر مطور ومشغل للموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في الهند، وذلك خلال منتدى الأعمال الإماراتي الهندي. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسخير مكامن القوة لدى الشركتين لدمج التقنيات المتقدمة في منصاتهما اللوجستية والتجارية وبناء تعاون بنّاء من شأنه إحداث تغييرات جوهرية في منظومة سوق السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، روريكس القابضة: "ستسهم شراكتنا مع "موانئ أداني" في إنشاء منظومة مبتكرة وفعالة لسوق السلع الأساسية، ونتطلع من خلال دمج خبراتنا الغنية المشتركة في البنية الأساسية للسوق والمنصات المالية العاملة وفق القوانين واللوائح وقوة موانئ أداني في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، إلى الارتقاء بتقنيات تداول السلع الأساسية وتخزينها وإدارتها."
من جهته، قال السيد كاران أداني، المدير العام لشركة APSEZ: "تشكل هذه الشراكة فرصة قيّمة لإعادة رسم ملامح مشهد تجارة السلع الأساسية، ونسعى من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والجمع بين خبراتنا، إلى إحداث تغييرات جوهرية في الطريقة التي تعمل بها أسواق السلع مثل تحسين الكفاءة والابتكار في العمليات. ويعد التعاون بين روريكس القابضة وموانئ أداني خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا في تبوأ مكانة مرموقة ضمن كبرى شركات البنية التحتية المتكاملة للنقل والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة."
MENAFN23092024004056016208ID1108702899
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.