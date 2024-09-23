شركة الخطوط الجوية التركية تنطلق إلى تشيلي، وجهتها السادسة والعشرين في القارة الأمريكية

(MENAFN
- Ogilvy) أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، مزود خدمة الطيران العالمية المرموقة، أنها ستربط قريبًا شبكتها العالمية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، بالثقافة النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية الخلابة في سانتياغو، تشيلي. ويمثل هذا المسار الجديد الدولة العاشرة التي تخدمها الشركة في القارة الأمريكية.
ستبدأ شركة الخطوط الجوية التركية، اعتباراً من 18 ديسمبر 2024بتسيير أربع رحلات أسبوعية من إسطنبول إلى سانتياغو، مع توقف في ساو باولو في كلا الاتجاهين. وفي إطار السعي لزيادة المزيد من الوجهات، يعكس هذا المسار الجديد، ارتفاعاً في إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الشركة في الأمريكتين ليصل إلى 26 وجهة، وذلك بهدف مواصلة تدعيم موقعها كشركة رائدة في قطاع الطيران في المنطقة. أما المسافرين الراغبين بزيارة سانتياغو، فبامكانهم حجز رحلاتهم الآن عبر زيارة موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ومكاتب المبيعات والوكالات المعتمدة.
سيوفر المسار الجديد للمسافرين، إمكانية الوصول بسهولة إلى سانتياغو، المدينة المزدهرة التي تشتهر بتاريخها الغني ومعالمها الثقافية والحضارة الأنديزية المذهلة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات وتعميق التعاون بين تركيا وتشيلي. كما وسيوفر هذا المسار الجديد للمسافرين من حول العالم، مسارات تواصل مريحة مع أمريكا الجنوبية، حيث أصبح من السهل أكثر مما سبق، زيارة تشيلي واستكشاف عجائبها من خلال محطة توقف واحدة في إسطنبول.
وقال البروفسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: " وباعتبارنا الخطوط الجويةا لتي تسير رحلاتها إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران في العالم ، فإننا نواصل بناء الجسور بين القارات والثقافات. ومع إطلاق الرحلات إلى سانتياغو، وجهتنا السادسة والعشرين في الأمريكتين ، نؤكد التزامنا بتوسيع شبكة رحلاتنا العالمية. ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن طائراتنا لتجربة خدماتنا الحصرية والضيافة التركية المميزة أثناء اكتشافهم لتشيلي وتركيا وغيرهما من الوجهات حول العالم".
وتعليقاً على انطلاق رحلات الخطوط الجوة التركية إلى سانتياغو، قال نيكولاس كلود الرئيس التنفيذي لمطار SCL نويفو بوداهويل: "يسعدنا أن نشهد على بدء الخطوط الجوية التؤكية بتسيير رحلاتها من اسطنبول إلى سانتياغو، في شهر ديسمبر من العام الجاري. سيساهم المسار الجديد بين تشيلي وتركيا، في تعزيز الاتصال الجوي بين البلدين، ما سيسهل لمواطني التشيلي الوصول إلى اسطنبول والشرق الاوسط . كما ستثمر هذه الشراكة الجديدة مع الخطوط الجوية الأفضل في فئتها، من خلال دفع العلاقات الاقتصادية بين تركيا وتشيلي. ونرحب بالخطوط الجوية التركية، كما سنعمل بجهد لضمان النجاح التجاري والتشغيلي للمسار الجديد".
MENAFN23092024004696012122ID1108702898
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.