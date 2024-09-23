"برنامج التميز في خدمة العملاء" يطوّر خبرات 20 موظفاَ في فروع مصرف الشارقة الإسلامي

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة 22/09/2024:
اختتم مصرف الشارقة الإسلامي أعمال النسخة الأولى من برنامجه التدريبي (التميز في خدمة العملاء) المخصص لتطوير مهارات وخبرات الصرافين في مختلف فروعه المنتشرة في الدولة، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف مؤخراً في مبنى المصرف الكائن على طريق مليحة، حيث قام السيد سيف حمدان العلكيم رئيس شبكة الفروع وإدارة الثروات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف بتكريم 20 موظف من خريجي البرنامج الذين اجتازوا بنجاح متطلبات البرنامج الذي جرى على مدار أربعة أشهر.
تقديم مبادرات تدريبية مبتكرة وفعالة، تستند على أحدث نماذج التميز في الأعمال ومعايير الكفاءة
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت فاطمة السويدي مدير قسم التدريب والتطوير بمصرف الشارقة الإسلامي أن المصرف يولي عناية بالغة لبناء بيئة عمل قائمة على المعرفة والتطور، من خلال تطبيق خطة متكاملة ومستمرة لتنفيذ برامج التعلم والتطوير لكوادرها البشرية العاملة، والالتزام بتطوير كفاءاتهم المهنية والوظيفية في مختلف الجوانب المالية والمصرفية والإدارية والفنية، على جميع المستويات الإدارية والفئات الوظيفية، ويتم ترجمة ذلك عبر تصميم وتقديم مبادرات تدريبية مبتكرة وفعالة، تستند على أحدث نماذج التميز في الأعمال ومعايير الكفاءة.
وأشارت إلى أن برنامج (التميز في خدمة العملاء) يهدف إلى تعزيز خبرات موظفي الصرافة في أقسام خدمة العملاء بالمصرف، ودعم متطلبات المسار الوظيفي لهم، من خلال العمل على توسيع قاعدة معارفهم ومهاراتهم، بهدف توفير فرص كبيرة للتقدم الوظيفي والتطوير الشخصي، حيث ساهم البرنامج بوضوح في تحقيق نتائج متميزة لدى الموظفين المشاركين من خلال المشاريع التطبيقية التي عملوا عليها والعروض النهائية في ختام البرنامج، مما يصب إيجابًا نحو تحقيق أهداف المصرف إزاء التطور الوظيفي لموارده العاملة، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وإثراء نهج التعلم لدى الموظفين من كلا الجنسين.
وأضافت أنه وفقًا لأهداف التقدم الوظيفي والتوطين في المصرف، وكجزء من هذه المبادرة، سيتم تأهيل مجموعة من الصرّافين الذين اجتازوا البرنامج بامتياز للقيام بأدوار موظفي المبيعات والخدمات، معربًةً عن تهنئتها وتقديرها لجميع الموظفين المشاركين في البرنامج والذين أظهروا حرصهم الكبير على الاستفادة من محاوره التدريبية المختلفة.
فرصة مهمة لتطوير المعارف وإثراء الخبرات
وفي ختام البرنامج، أعرب المشاركون في البرنامج عن امتنانهم لانضمامهم إلى هذا البرنامج الواعد الذي يمثل فرصة مهمة لتطوير المعارف وإثراء الخبرات في مجال الوظيفة، ويشكل دافعًا للانتقال إلى تولي مهام جديدة وتحديات أكبر.
جلسات تبادل المعرفة التي تجمع المتدربين مع المتخصصين من ذوي الخبرة في الأقسام المعنية
يذكر أن برنامج (التميز في خدمة العملاء) يتضمن عدة محاور أساسية، منها برنامج الفرع التجريبي الذي يشمل التدريب على مهام قسم خدمة العملاء، ومحور التدريب العملي في قسم خدمة العملاء في الفرع الذي يعمل به المتدرب، ومحور جلسات تبادل المعرفة التي تجمع المتدربين مع المتخصصين من ذوي الخبرة في الأقسام المعنية بمهام الامتثال، وإدارة المخاطر التشغيلية، وحماية المستهلك، والاحتيالات، والرقابة والتدقيق الشرعي وغيرها، ومحور تبادل التجارب والمعارف عبر تعريف المشاركين بأفضل التقنيات والممارسات في مجال خدمة العملاء وبمشاركة مدراء الفروع ومساعديهم وموظفي خدمة العملاء، إلى جانب إلحاق المشاركين بدورة تدريبية متخصصة في أفضل الممارسات لتحسين تجربة العملاء، وقيامهم بإجراء تطبيق عملي لتجربة استقطاب عملاء جدد للمصرف خلال البرنامج، قبل أن يقوم المتدرب بتقديم عرضه التقديمي النهائي، والذي يشرح من خلاله خلاصة ما تعلمه خلال فترة التدريب.
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