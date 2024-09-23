فيديو: مشاركة مجتمعية واسعة ترسم ملامح شوارع دبي بأسماء مبتكرة مستوحاة من التراث والطبيعة

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2024: شهدت منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"، التي أطلقتها بلدية دبي ممثلة بلجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، تفاعلاً استثنائياً من أفراد المجتمع، حيث تجاوز عدد المقترحات المقدمة خلال الشهرين الماضيين حاجز الـ 7000 اقتراح، بمتوسط يومي يزيد عن 120 اقتراحاً. وتميزت هذه المقترحات بتنوعها الغني الذي عكس التراث الثقافي والطبيعي لدبي، وشملت أسماء مستوحاة من طبيعة الدولة المتفردة وأخرى من تراثها الأصيل، بالإضافة إلى مسميات تعبّر عن الاستدامة البيئية، وتعكس مدى إبداع المجتمع وتنوع أفكاره في إضفاء طابع فني وثقافي على هوية الإمارة.
ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الاستمرار في المشاركة عبر المنصة وتقديم مقترحاتهم المبتكرة لتسمية الشوارع، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى إشراك المجتمع في صياغة هوية حضرية وثقافية متفردة لإمارة دبي، وترسيخ قيم التعاون المجتمعي والمساهمة الفعّالة في تشكيل معالم الإمارة المستقبلية.
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