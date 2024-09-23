فارنك توسع قسم الضيافة بتعيين مدير مبيعات استراتيجي جديد لها

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 سبتمبر 2024: أعلنت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين عمر زاهدة مديراً لتطوير الأعمال لقسم الضيافة المتوسع لديها.
يتمتع زاهدة ذو الجنسية الأردنية بخبرة تزيد عن 16 عاماً في قطاع الفنادق والمطاعم، وسيكون مسؤولاً عن تطوير الأعمال الجديدة والقائمة، مع التركيز الاستراتيجي على الفنادق والمطاعم ومقدمي الطعام في إمارة أبوظبي.
وفي هذا السياق قال ماركوس اوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: "يتمتع عمر بخبرة واسعة في قطاع الضيافة، وخاصة في أبوظبي والعين والظفرة، وهو يفهم جيداً كيف يعمل قطاع الضيافة، ويتمتع بخبرة تجارية كبيرة ولديه سجل حافل بالإنجازات، ومن خلال عمله في مكتبنا في أبوظبي، فهو في وضع مثالي للاستفادة من ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ في السوق على حلول الضيافة لدينا".
وفي مراجعة سوق الربع الأول من عام 2024، قدرت شركة الاستشارات البحثية سي بي آر إي أن عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي زاد بنسبة 22% على أساس سنوي يصل إلى 1.3 مليون، حيث تم الكشف في وقت سابق من هذا العام عن استراتيجية أبوظبي للبحوث 2030، وقد أدى تسليط الضوء على الإمارة إلى زيادة عدد متابعيها من 3.8 مليون في العام الماضي إلى 7.2 مليون بحلول عام 2030، ونجحت بإنشاء 18 ألف غرفة فندقية جديدة وفتحت 178 ألف فرصة عمل جديدة.
شغل زاهدة قبل تعيينه عدة مناصب تشغيلية وإدارية في فنادق فور سيزونز، ورويال كاترينج، ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وأخيرًا أبوظبي الوطنية للفنادق، حيث نجح بتحقيق 32 مليون درهم إماراتي من الأعمال الجديدة في عام 2023.
وتعليقًا على منصبه الجديد، قال زاهدة، الحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الضيافة: "تعتبر فارنك من أبرز الشركات الرائدة في مجال إدارة المرافق في قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مجموعة واسعة من الحلول الذكية والمستدامة والفعالة من حيث التكلفة، حيث تقدم خدمات إدارة المرافق الصلبة والناعمة، وتوريد القوى العاملة، وإدارة الطاقة والحلول الرقمية المبتكرة".
وأضاف زاهدة قائلاً: " يتمثل هدفي الرئيسي بزيادة حصة فارنك في سوق الضيافة في أبوظبي بشكل أكبر، من خلال تنمية الشراكات الاستراتيجية، وتقديم الكفاءة التشغيلية وبالطبع إضافة القيمة".
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