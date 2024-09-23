وصول طرازي سيارة EQS من مرسيدس-بنز إلى عُمان يدعم إقبال السلطنة على السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Team X) مسقط، عُمان – 22 سبتمبر 2024 – تعلن مرسيدس-بنز عُمان عن وصول طرازي EQS سيدان وEQS SUV، سيارتان كهربائيتان كليًا ترسمان معايير جديدة للتكنولوجيا والأداء والتنقّل المستدام. وتمثّل هاتان السيارتان تقدمًا في التزام مرسيدس-بنز نحو تحقيق هدفها بقيادة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وطموحها لعام 2039.
يتماشى التزام مرسيدس-بنز بالقيادة الخالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وطموحها لعام 2039 مع التوافر المتزايد للسيارات الكهربائية في عُمان، تلبيةً للطلب المتزايد. ومن المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في عُمان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 12.2% بين عامي 2023 و2028. ووفقًا لشركة 6WResearch لأبحاث السوق، فإن هذا النمو تدفعه مبادرات حكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع رؤيا عُمان لعام 2040. وقد حددت الحكومة هدفًا بأن تكون 10% من مركبات الدولة كهربائية بحلول عام 2030. وأفاد مستشارو MarkNtel أن محطات شحن السيارات الكهربائية العامة في عُمان شهدت زيادة بنسبة 30% في عام 2023، مع التخطيط لمزيد من تطوير البنية التحتية لتسهيل اعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى توسّع البنية التحتية، شهد سوق السيارات الكهربائية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 15% في الواردات، مع إدخال المزيد من العلامات التجارية الفاخرة طرازات كهربائية إلى السوق العمانية. ووفقًا لمسح أجرته شركة Mordor Intelligence في عام 2023، فإن 60% من المستهلكين العمانيين يفكرون الآن في شراء سيارة كهربائية لشرائهم التالي، مما يعكس تغييرًا كبيرًا نحو النقل المستدام والصديق للبيئة.
ستشهد عُمان الآن وصول طرازي سيارة EQS الكهربائيين من مرسيدس-بنز، ممّا يواصل دفع العلامة التجارية نحو الابتكار والتنقل المستدام.
سيارة EQS سيدان: رائعة في عالم التكنولوجيا
تُعتبر سيارة EQS Sedan أول سيارة كهربائية كليًا في فئتها، حيث تم تصميمها على أساس بنية متطورة مصممة خصيصًا للسيارات الكهربائية. فكونها تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم المبتكر، تقدم سيارة EQS Sedan تجربة قيادة مستقبلية.
أبرز المزايا التقنية لسيارة EQS سيدان:
• ديناميكية هوائية مذهلة: بفضل معامل السحب الذي يبلغ 0.20 فقط، تعد سيارة EQS سيدان السيارة الأكثر ديناميكية هوائية في العالم. وتساهم هذه الكفاءة في مدى سيرها المذهل الذي يصل إلى 770 كيلومترًا (بحسب اختبار WLTP).
أنظمة نقل حركة كهربائية متقدّمة: تتوفر سيارة EQS سيدان في تكوينات مثل EQS 450+ بقوة 265 كيلوواط (360 حصان) وEQS 580 4MATIC بقوة 400 كيلوواط (544 حصان)، وتوفر أداءً ديناميكيًا واستهلاكًا عالي الكفاءة للطاقة.
• تصميم انسيابي ومستقبلي: تتمتع سيارة EQE سيدان بقاعدة عجلات أقصر وأجزاء بارزة انسيابية، وأجنحة مخفية، مما يخلق مظهرًا عصريًا ذات ديناميكية هوائية عالية.
• الجيل الجديد من تكنولوجيا البطارية: تم تجهيز سيارة EQS ببطارية عالية الكثافة توفر طاقة قابلة للاستخدام قدرها 118 كيلوواط ساعة، وتدعم الشحن السريع والتحديثات اللاسلكية* للحفاظ على أنظمتها محسّنة طوال دورة حياتها.
• شاشة MBUX Hyperscreen: تتميز سيارة EQS بشاشة MBUX Hyperscreen، وهي شاشة متطوّرة تمتدّ على لوحة القيادة بالكامل، وتدمج شاشات متعددة تحت لوحة زجاجية واحدة لتوفير واجهة مستخدم سلسة وذكية.
• نظام إدارة طاقة محسّن: تستخدم سيارة EQS سيدان أنظمة استعادة طاقة ذكية ونظام ECO Assist لتحقيق أقصى قدر من مدى السير والكفاءة، وتتكيف مع ظروف القيادة وحركة المرور في الوقت الفعلي.
سيارة EQS SUV: حيث يلتقي الابتكار بتعدّد الاستخدامات
تقدم سيارة EQS SUV نفس المستوى من الإبداع والبراعة التكنولوجية في شكل جديد ومتعدد الاستخدامات. وهي مصممة لتوفير أقصى قدر من المساحة والراحة والقدرة على التكيف، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من ظروف القيادة.
أبرز المزايا التقنية لسيارة EQS SUV:
• تكوين مرن للمقصورة الداخلية: مع مقاعد كافية لغاية سبعة ركاب بشكل اختياري ومساحة داخلية قابلة للتخصيص والتعديل، تُعتبر سيارة EQS SUV مناسبة للعائلات وللأفراد على حد سواء.
• أنظمة قيادة ذكية: تمّ تجهيز سيارة EQS SUV بمحرّكين كهربائيين قويين، نظام دفع كلّي 4MATIC ونظام OFFROAD الذكي للقيادة على الطرق الوعرة، ممّا يضمن إمكانيتها على القيادة على مجموعة متنوعة من الطرق بكل سهولة.
ديناميكية هوائية وكفاءة متقدّمة: يستفيد تصميم سيارة EQS SUV من نفس مبادئ الديناميكية الهوائية التي تعتمد عليها سيارة EQS سيدان، مما يوفر مزيجًا فريدًا من المساحة والكفاءة مع مدى سير يصل إلى 660 كيلومترًا بشحنة واحدة.
• مزايا السلامة المتطوّرة: تتضمّن سيارة EQS SUV أنظمة مساعدة على القيادة متقدّمة وخاصية توجيه المحور الخلفي ونظام ENERGIZING AIR CONTROL Plus لضمان جودة هواء أفضل داخل السيارة.
• تكنولوجيا MBUX: تمامًا مثل سيارة EQS سيدان، تمّ تجهيز سيارة EQS SUV بشاشة MBUX Hyperscreen، مما يضمن تجربة غامرة ومتصلة لجميع الركاب.
تستمرّ مرسيدس-بنز عُمان لتكون الرائدة في مجال التنقل المستدام مع سيارتي EQS سيدان وEQS SUV. فقد تمّ إنتاج كلا الطرازين بطريقة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يؤكد التزام العلامة التجارية بتقليل بصمتها الكربونية وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد.
سيارتا EQS سيدان وEQS SUV متوفرتان الآن في صالات عرض مرسيدس-بنز عُمان. ندعوكم لزيارتنا لتجربة مستقبل القيادة الكهربائية بأنفسكم.
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