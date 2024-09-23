"سناب شات" تطلق حملة "المملكة بالواقع المعزّز" في اليوم الوطني السعودي الـ 94

(MENAFN
- Weber Shandwick) المملكة العربية السعودية، الرياض 22 سبتمبر 2024: مع استعداد المملكة العربية السعودية للاحتفال بالذكرى الرابعة والتسعين لليوم الوطني، حرصت "سناب شات" على تعزيز أهم لحظة ثقافية تعيشها البلاد، من خلال إطلاق حملة "المملكة بالواقع المعزّز"، للعلامات التجارية، والتي تستمر لمدة عشرة أيام، تُبرز من خلالها روح الوحدة والفخر الوطني الذي يميز هذه المناسبة الوطنية المجيدة، فضلًا عن سدِّ الفجوة بين مستخدمي المنصة والمعلنين فيها.
وتتميز الحملة الجديدة التي أطلقتها "سناب شات" بتجربتين مميزتين، فالتجربة الأولى (فخر) تُركز على الاحتفال بالفخر الوطني، فيما تُسلط التجربة الثانية (كرم) الضوء على ثقافة الإهداء والتسوّق، ويتوقع 85٪ من السعوديين أن تلهمهم العلامات التجارية بمنتجات أو أفكار جديدة في الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي، في حين ستسمح الحملة للمستخدمين بالتفاعل مع العلامات التجارية الشهيرة، والتعرف على قصصها، واستكشاف العروض الحصرية، والروايات الثقافية التي لا توصف.
فخر
يمكن لمستخدمي "سناب شات" استكشاف المناظر الطبيعية الافتراضية التي تحتفل بمساهمات العلامات التجارية في تقدم المملكة العربية السعودية وتطورها، وسرد قصتها الفريدة عبر رحلة تفاعلية غامرة؛ لذا حرصت المنصة على أن تكون لكل علامة تجارية بيئة واقع مُعزز خاصة بها تُميزها عن غيرها، الأمر الذي سيُمكِّن المستخدمين من التعرف على إسهاماتها عبر معارضها الرقمية.
ومن العلامات التجارية المميزة التي ستشارك في حملة "المملكة بالواقع المعزّز"، كل من: البنك السعودي للاستثمار (SAIB)، ولافيرن (Laverne)، ومؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية (Alwaleed Philanthropies)، وجميعها تلعب أدوارًا حيوية في النسيج الثقافي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس التزام "سناب شات" برصد التحول الكبير الذي يجري فيها، ومن المُقرر أن تتوج رحلة المُستخدمين بعدسة خاصة مستوحاة من (GenAI) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، من تصور ذواتهم (أنفسهم) في مستقبل كل علامة تجارية، مما يُقدم لمحة ديناميكية وملهمة عمّا هو قادم.
كرم
وفي سياق متصل، فإن تعاون "سناب شات" مع أفضل العلامات التجارية؛ يعكس روح الكرم والوطنية التي تسود أجواء الذكرى الـ 94 لليوم الوطني، فيما تُعد هذه الصفقات دليلًا على التزام العلامات التجارية برد الجميل للمجتمع السعودي، ورغبتها في تقديم القيمة والاحتفال معًا.
ومن خلال تحويل محيط المستخدم إلى سوق رقمية احتفالية مليئة بالعروض الحصرية والمنتجات ذات الإصدار المحدود، سيتفاعل مستخدمو "سناب شات" مع المنتجات المميزة من: أُناس (Ounass)، وهدى بيوتي (Huda Beauty)، ونايس ون (Nice One)، بالإضافة إلى المنصة الترفيهية (Shahid)، وسبوتيفاي (Spotify)، ومركز الوزن المثالي الطبي (AlmithalyAlwazn)، وزايروس (Zyros)، وهو ما سيسمح لهم بتصفح المنتجات ومعاينتها في الوقت الفعلي أثناء الانتقال بسلاسة إلى مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بالعلامات التجارية، مما يسهل عليهم عملية الشراء والاحتفال بثقافة الإهداء.
ومن الممكن الحصول على عدسة المملكة باستخدام الوقاع المُعزز، من خلال ميزة مستكشف العدسات (Lens Explorer) و (Carousel)، مما يُسِّهل على المستخدمين السعوديين الانغماس في أجواء احتفالاتهم الوطنية.
ومن جهته، أكد المدير العام لـ ""شركة سناب" في المملكة العربية السعودية، عبد الله الحمادي، أنّ "هذه التجربة، أكثر من مجرد تفعيل رقمي، وهي في الأساس دعوة للاحتفال بثقافة الإهداء التي تشكل جوهر اليوم الوطني السعودي؛ لذا تم تصميم هذه العدسة؛ للاستفادة من التقاليد والسلوكيات التي تحدد هذه المناسبة الخاصة؛ لالتقاط جوهر أهم لحظة ثقافية في المملكة، مما يسمح لسناب وشركائنا التجاريين أن يكونوا جزءًا من هذا الاحتفال الكبير، وهو في الوقت نفسه تأكيد على التزامنا المستمر بدعم المجتمع النابض بالحياة من مستخدمي المنصة والمعلنين والمبدعين فيها، من خلال استخدام قوة الواقع المعزز؛ لإضفاء الحيوية على قصص المملكة، وتوفير منصة فريدة للعلامات التجارية للتواصل مع المستخدمين بطريقة فريدة وذات مغزى".
وبفضل وجود 22 مليون مستخدم نشط في السعودية شهريًا في "سناب شات"، فقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في المملكة. ولا يشكل اليوم الوطني السعودي استثناءً؛ لأن 84% من جمهور المنصة يحتفلون بهذه المناسبة المهمة، حيث تستفيد عدسة "منظر المملكة" من هذا التفاعل؛ من خلال تقديم تجارب تفاعلية تجمع بين الثقافة والتقاليد السعودية والمستقبل بطريقة لا يمكن إلا للواقع المعزز أن يقدمها. وباعتبارها تطبيق الاتصال الاجتماعي الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية ومنصة مشاركة لحظات الاحتفال؛ فإن سناب شات تواصل إيجاد طرق جديدة للبقاء في قلب هذه المعالم الثقافية.
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