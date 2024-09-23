سناب تكشف عن أدوات جديدة لتعزيز تجربة المستخدم والمجتمعات الإبداعية في قمة 2024

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 18 سبتمبر 2024: عُقد في هذا الأسبوع النسخة السادسة المرتقبة من قمة شركاء سناب التي كُشِف خلالها عن سلسلة من التحديثات التي أُدخلت على المنصة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الإبداعية الجديدة لمستخدمي سناب شات والمبدعين والشركات على حد سواء.
وتتضمن الميزات المتطورة تصميمًا جديدًا للملف الشخصي أنشِئ للارتقاء بتجربة المستخدم، والمزيد من الأدوات لصناعة المحتوى وبناء المجتمعات، فضلًا عن تعزيز الإبداع من خلال استوديو عدسات الواقع المعزز المحسّن، الذي سيسعد المستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يفتحون “سناب شات" يوميًا بمعدل 45 مرة، ومن المقرر أن ترتقي هذه التحسينات بمنصة التواصل الرقمي المفضلة في المنطقة.
وعلى مسرح قمة شركاء سناب، صعد الرئيس التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيغل؛ للإعلان عن التحديثات التي ستغير من قواعد اللعبة، بينما شارك مديرون تنفيذيون آخرون ومتحدثون خارجيون عروضًا توضيحية وكلمات رئيسة لشرح التأثير التحويلي لكل من المستخدمين الأفراد والشركات من أصحاب العلامات التجارية.
ومن أهم التحديثات التي كُشِف عنها خلال القمة، هو تحديث منصة سناب شات الذي يقدم سناب شات مبسطاً، حيث يتمحور التصميم المحسّن الذي اُختُبِر مع مجموعات أخرى في العالم، حول أكثر ما نستخدم هواتفنا من أجله، مثل: التواصل، والتقاط الصور، والعثور على الترفيه.
وباعتبار سناب شات شركة رائدة في تكنولوجيا الواقع المعزز، فإن إعادة بناء استوديو عدسة الواقع المعزز (Lens Studio) ستسمح لمطوري الواقع المعزز ببناء تجارب متقدمة وقوية، كما تعمل سناب شات أيضًا على جعل إنشاء الواقع المعزز أكثر سهولة مع ميزة Easy Lens، حيث تتيح هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء عدسات في غضون دقائق معدودة، وذلك عن طريق كتابة ما يريدون إنشاءه.
ومع رغبة 80% من المستهلكين في استخدام الواقع المعزز يومياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستغدو هذه التحديثات محورية للعلامات التجارية المحلية التي تتطلع إلى إنشاء علاقات حقيقية مع جمهورها من العملاء. وعلاوةً على ذلك، فإن طرح ميزات مجموعة GenAI Suite الجديدة في استوديو العدسة، سيشمل أدوات مثل: مزج الرسوم المتحركة وتحوير الجسم وتوليد الأيقونات، مما يُحقق الصيغة الإبداعية بشكل أسرع وأسهل من السابق.
وتماشياً مع التوجه الإقليمي لشركة سناب ومواصلتها دعم نمو المبدعين، فقد شهدت القمة أيضًا تحديثات جوهرية وأساسية مهمة على عروض المنصة في هذا المجال، فالتصميم الجديد للملف الشخصي يتيح لكل من المبدعين المخضرمين والطموحين الذين يبلغون من العمر 16 عاماً فما فوق، سهولة التبديل بين حساباتهم الشخصية والعامة. كما يمكن للمستخدمين أيضاً تثبيت سناباتهم المفضلة في أعلى ملفاتهم الشخصية العامة، واستخدام الردود لتحويل الرسائل إلى رد بالصور والفيديوهات، مما يخلق تفاعلاً أعمق مع المعجبين من المتابعين.
وقال حسين فريجة، نائب رئيس شركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:” في زمن التحولات، سواًء على مستوى المنطقة أو العالم أجمع، تبقى العلاقات مع من يهمنا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وعلى مدى عقود، كان سناب شات امتدادًا رقميًا للنسيج الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل منه المنصة المفضلة للتواصل مع العائلة والأصدقاء، لذا تضمنت التحديثات الرائدة التي تم الإعلان عنها في القمة بقاء هذه العلاقات جزءًا أساسًا من منصتنا، بدءاً من التعبير عن الإبداع مع الأصدقاء من خلال عدسات الواقع المعزز الجديدة، ووصولاً إلى تطوير أدوات تغير قواعد اللعبة للشركات؛ والتي تهدف إلى بناء علاقات حقيقية مع جمهورها، ونحن واثقون من أن الميزات الجديدة ستساعد على تنمية مجتمعنا".
وأضاف فريجة: "إن أحد محاور تركيزنا الاستراتيجي في المنطقة، هو بناء المبدعين والمبدعات، حيث يُحقق استوديوSnap Star Collab الموسع الذي أعلنت عنه المنصة في القمة هذا الهدف بكل تأكيد، كما سيمكنهم ذلك الآن من مشاركة البيانات التفاعلية والديموغرافية مباشرةً مع العلامات التجارية، مما يساعد على فتح فرص جديدة لشراكات حقيقية ومؤثرة على سناب شات".
يذكر أن قمة شركاء سناب، شهدت أيضًا تقديم الجيل الخامس من نظارة Spectacles، وهي نظارة الواقع المعزز المستقلة التي تتيح للمستخدمين تجربة عدسات غامرة معًا، واستخدام MyAI(برنامج دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي)، وتوسيع تجربة سناب شات ثلاثية الأبعاد.
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