تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill

(MENAFN
- Your Mind media
) ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
تشهد أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بعض التحركات المتقلبة، حيث ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، والذي من المتوقع أن يمثل بداية دورة تيسيرية بعد التطورات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة. وينقسم السوق حول ما إذا كان البنك الفيدرالي سيُطبق خفضًا لسعر الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس، مع توقع أن يؤثر القرار على أسواق المنطقة، حيث غالبًا ما تتوافق البنوك المركزية المحلية مع السياسة النقدية الأمريكية.
وفي السعودية، أظهر سوق الأسهم تقلبًا إيجابي بعد فترة من الانخفاض. انخفاض أسعار النفط لا زال يمارس ضغطًا هبوطيًا على السوق. وعلى الرغم من ذلك، يشهد السوق السعودي بداية اكتتاب شركة المطاحن العربية، وذلك بعد النجاح الذي حققه اكتتاب شركة المسك والعطور "المجيد للعود". ومن المتوقع أن تعزز الاكتتابات الناجحة السيولة وتجذب المستثمرين وتسافد في تنويع تركيبة السوق، مما قد يحفز النمو الاقتصادي ويشجع على المزيد من الإدراجات.
كانت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة تحت الضغط اليوم، حيث أثر الحذر على الأداء قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي دبي، كان أداء القطاعات متباينا، لكن السوق الإجمالي لا يزال صعوديًا، مع إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب، حيث من المتوقع أن يحذو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكان سوق أبوظبي متقلبًا، حيث أثر انخفاض أسعار النفط على الأداء.
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