تحليل السوق التالي عن فادي الكردي- مؤسس و رئيس مجلس الإدارة FFA Kings

(MENAFN
- Your Mind media
) ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
واصل الذهب ارتفاعه خلال جلسة التداول اليوم، بعد تخليه مؤقتًا عن مستوياته القياسية، مدفوعًا بأول خفض لمعدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ عدة سنوات. وقد أدى إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى تعرض السوق لموجة من تقلبات كبيرة.
ورغم استمرار التوقعات التي تشير إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة؛ أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف السياسة النقدية، مطالبًا بتوخي الحذر عند تفسير التحركات المستقبلية في السياسية النقدية. في غضون ذلك، يشهد الذهب دعماً إضافيا بفعل تراجع قيمة الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يوفر بيئة ملائمة لتعزيز جاذبية المعدن الثمين.
ومن المتوقع أن تؤثر قرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى الأخرى بشكل كبير على معنويات المستثمرين وعلى جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المالية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار القلق المتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، لا تزال تلعب دورا حاسمًا في زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
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