لماذا تأخر ظهور البنوك الرقمية حتى الآن؟

MENAFN - Al-Borsa News) رغم أن الحد الأدنى لرأس المال لـ”البنوك الرقمية” لا يتجاوز 41 مليون دولار فى الوقت الحالى، لكن لم يظهر للنور أى مستثمر حصل على رخصة مبدئية باستثناء“وان بنك”، وهو ما يرجعه المصرفيون لحاجة المستثمرين لرؤية تجربة فعلية قبل تأسيس بنك رقمى فى مصر، والضوابط الصارمة للبنك المركزى.

لكن منصة“فورى” أكدت فى بيان نتائج أعمالها أنها ماضية فى إجراءات الحصول على ترخيص وأن نشاط البنوك الرقمية دافع أساس لنمو أعمالها.

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وعلى الصعيد الإقليمى بدأت منذ سنوات البنوك الرقمية عملها فى الإمارات والسعودية، وأعلن البنك المركزى العراقى تلقيه 70 طلبًا لتدشين بنوك رقمية.

واشترط البنك المركزى المصرى للحصول على رخصة البنك الرقمى، أن يكون بها مساهم استراتيجى بحصة لا تقل عن 30%، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كل أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات حال وصل رأس المال المُصدر والمدفوع إلى 4 مليارات جنيه.

وتوقع شريف البحيرى الرئيس التنفيذى لشركة مصر للابتكار الرقمى، أن تنطلق عمليات“وان بنك” أول بنك رقمى فى مصر خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك فور حصول الشركة على الرخصة النهائية.

وأضاف فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أنه سيتم التقدم للحصول عليها خلال العام الجارى، والتى تعد المرحلة الأخيرة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافى للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

وحصلت شركة مصر للابتكار الرقمى على الموافقة المبدئية لرخصة البنك الرقمى فى مايو الماضى، وتم إعلان الانتهاء من المرحلة الأولى من الترخيص وشملت البنية التحتية، والأنظمة التكنولوجية وكذلك أنظمة الأمن السيبرانى.

وقال معتز حامد، مصرفى بأحد البنوك، إن صناعة البنوك الرقمية مازالت فى مراحلها الأولى عالميًا، ولم تصل إلى مرحلة النضج التى تُثقلها جرأة التوسع فى الأسواق الناشئة والتى مازالت تتسم بثقافة المعاملات المالية النقدية.

وأضاف أن المستثمرين محليًا وعالميًا فى حالة اختبار للسوق وترقب لاستقبال الأفراد لفكرة البنوك الرقمية، لذلك من الصعب المُجازفة بدخول الأسواق الناشئة فى البداية، خاصة التى يميل أفرادها إلى التعاملات النقدية.

وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن البنوك الرقمية ظهرت لأول مرة خلال 2010 عقب الأزمة المالية والتخلف عن سداد الرهونات العقارية، وخلال العام الماضى وصلت إيراداتها إلى 83 مليار دولار فى 2023 بدلًا من 58 مليار دولار فى 2022.

وأوضح حامد أن هناك حالة ترقب لشكل الإقبال على منتجات وخدمات“وان بنك” فور بدء عملياته، وهو ما حدث فى بداية انطلاق خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية فى البداية حتى وصلنا إلى مرحلة المنافسة الشرسة حاليًا.

وذكر أن نشاط الإقراض يجب أن يُقابله نشاط الإيداع، ولا نعرف مدى تقبل ثقافة المجتمع لفكرة الإيداع رقميًا، وهل سيتقبل الأفراد الفكرة بسهولة أم لا؟.

وقال إن حجم التعاملات فى البنوك التقليدية لا يتجاوز 20% من تعاملات الأفراد والشركات الحقيقية، ورغم أن الشمول المالى يصل إلى 70%، إلا أنها تشمل حسابات المرتبات والمعاشات ولكن استخدام المنتجات والخدمات المصرفية يوميًا بانتظام لا يتعدى 20%، وهو ما يمثل فرصة وتحدى، ما بين سوق متسع وتغيير القناعات.

وتوقع أن تعتمد البنوك التقليدية الموجودة بالسوق المحلى، على بنيتها التكنولوجية حتى تتأكد أن السوق أصبح مؤهلًا لتقبل التعامل مع البنوك الرقمية، ثم ستنطلق لاحقًا بأذرع لبنوك رقمية منفصلة.

وأشار تقرير مركز دعم واتخاذ القرار إلى أن قيمة المعاملات فى سوق البنوك“النيو” عالميًا، ارتفعت من 0.23 تريليون دولار فى 2017 إلى 4.96 تريليونات دولار فى 2023، كما ارتفع متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم من 12.39 ألف دولار فى 2017 إلى 19.76 ألف دولار فى 2023.

وقالت شيماء وجيه مصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن الحد الأدنى الحالى لرأس المال جاذب ومن الأفضل ألا يرفعه البنك المركزى حتى يستكشف السوق فى مصر وتحديد احتياجاته، وتأتى التعديلات على الاشتراطات بعد التجربة الفعلية.

وأضافت وجيه، أن عدم الإعلان عن منح الرخصة إلا لشركة واحدة فقط والتى حصلت على رخصة مبدئية، يرجع لصرامة البنك المركزى المصرى فى التأكد من توفر كل شروط السيبرانية اللازمة لتنفيذ عمليات البنوك الرقمية بأمان واستقرار.

وقال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى فى تصريحات سابقة إن البنك تقدم رسميًا بطلب الحصول على رخصة بنك رقمى ضمن مستهدفات الخطة التوسعية للبنك نشر ثقافة الشمول المالى والتحول الرقمى، ويعمل على استيفاء المتطلبات المحددة التى تنطبق على البنوك الرقمية والمضمنة فى الشروط والأحكام التى وضعها مؤخرًا ((المركزى)).

ويمتلك بنك قطر الوطنى، المنصة الرقمية“كيو إن بى ببساطة”، والتى تُقدم الخدمات البنكية دون الحاجة لزيارة الفروع أو الاتصال بخدمة العملاء، وتتيح خدمات مثل فتح الحساب، الاقتراض، ربط الشهادات أو الودائع، الحصول على بطاقات خصم مباشر أو ائتمانية.

وقال مصدر فى إدارة التحول الرقمى بأحد البنوك الحكومية، إن رأس المال ليس المتطلب الوحيد الذى يطلبه البنك المركزى لكن أيضًا هناك حجم الاستثمارات المطلوبة فى البنية الرقمية وخاصة الأمن السيبرانى كبير، ويزيد على أضعاف الحد الأدنى.

ولفت إلى أن الاختبارات والاشتراطات التى يطلبها البنك المركزى على أعلى مستوى وبمستوى عال من الحزم.

وذكر أن البنوك الرقمية فى الوقت الحالى تلاقى منافسة كبيرة عن الموجودة وقت انطلاقها أول مرة، ما بين شركات تكنولوجيا مالية، وبنوك تقليدية تتوسع للاستثمار فى بنيتها التكنولوجية، وشركات اتصالات تمارس قسم كبير من الأعمال.

وأشارت دراسة أعدتها“بى دبليو سى – الهند” تحت عنوان“بنوك النيو والثورة البنكية المقبلة”، إلى أن خدمات البنوك للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت متاحة بشكل رئيسى عبر الإنترنت أو قنوات إلكترونية أخرى بدلاً من الفروع المادية، ورغم أن هذه البنوك لا تمتلك تراخيص بنكية خاصة بها فى الهند حتى الآن، إلا أنها تستخدم شركاء لتقديم خدمات مرخصة من البنوك.

وتتمثل بعض ميزات البنوك الجديدة التى تجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستخدمين غير المخدومين بشكل كافٍ مثل المستقلين والعاملين فى الاقتصاد الحر فى سهولة فتح وإدارة الحسابات، الدفع السلس، حلول التحويلات والمدفوعات، وطرق بديلة لتقييم الجدارة الائتمانية. وقد وفرت هذه البنوك لهذه الشرائح إمكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات مالية كانت إما نادرة أو تأتى برسوم باهظة وشروط صارمة.

بلغت قيمة سوق البنوك الجديدة العالمية 18.6 مليار دولار فى عام 2018، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوى مركب يقارب 46.5% بين عامى 2019 و2026، لتصل إلى حوالى 394.6 مليار دولار بحلول عام 2026.

يُعزى النمو الكبير المحتمل للبنوك الرقمية إلى نموذجها منخفض التكلفة للعملاء، مع عدم وجود أو وجود رسوم شهرية منخفضة جدًا على الخدمات البنكية مثل الحفاظ على الحد الأدنى من الرصيد، الإيداعات، والسحب.

ومن أبرز العوامل التى تحفز نجاح البنوك الرقمية الجديدة، تبنى التكنولوجيا المبتكرة، وازدياد استهلاك المستهلكين، واعتماد الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة ومن يملكون دخلًا غير منتظم، وفى عام 2018، شكل قطاع الأعمال معظم إيرادات السوق العالمية للبنوك الرقمية، بسبب زيادة قبول المدفوعات الرقمية فى كل من الشركات متعددة الجنسيات والشركات فى مراحلها الناشئة.

وأوضحت الدراسة حول البنوك الرقمية فى الهند، أنها مميزة أكثر من التقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تتمتع بنماذج أعمال أقل تعقيدًا وتكنولوجيا متقدمة، تتيح فتح الحسابات بسلاسة، خدمة العملاء على مدار الساعة مدعومة بالروبوتات، التحويلات عبر الحدود شبه الفورية، والخدمات المحاسبية والمالية الآلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعى، إلى جانب توفير الخدمات المصرفية الأساسية، مثل خدمات المحاسبة والتسوية الآلية شبه الفورية للدفاتر، الميزانيات، بيانات الأرباح والخسائر، وخدمات الضرائب مثل الفواتير المتوافقة مع ضريبة السلع والخدمات، وسجلات المدفوعات الضريبية، والتسوية على المنصات المحمولة بتكاليف ميسورة.

وتسعى البنوك الجديدة إلى تقديم إشعارات وتفسيرات فى الوقت الفعلى لأى رسوم أو غرامات تترتب على العميل.

وتعتمد البنوك الأجنبية فى الهند على فروعها التقليدية لتقديم المنتجات الرقمية لأن البنك المركزى هناك لم يمنح تراخيص للبنوك الرقمية ويُشدد على الحضور المادى لمقدمى الخدمات المصرفية الرقمية.

ويعد وجود فروع البنوك الفعلية أمرًا هامًا لخدمة العملاء وحل نزاعاتهم وشكاواهم شخصيًا. فى إرشادات عام 2014 لمنح تراخيص بنوك المدفوعات، أشار البنك الاحتياطى الهندى إلى أنه لا يتصور أن تتحول بنوك المدفوعات إلى“بنوك افتراضية” أو بنوك بدون فروع.

كجزء من استراتيجياتها التجارية وللتغلب على العقبات التنظيمية، تشارك البنوك الجديدة مع البنوك التقليدية وتقدم خدمات مصرفية تجارية واستهلاكية. بالنسبة للعميل النهائى، تقدم البنوك الجديدة الخدمات المالية والمصرفية، لكن من المنظور التنظيمى، تتم إدارة المعاملات المالية من قبل البنوك الشريكة.

تعد ميزات مثل الوصول، الوظائف المصرفية والمالية المتعددة بتكلفة فعالة تحت مظلة واحدة، والتخصيص، من العوامل المحفزة للبنوك الجديدة على مستوى العالم. وتقوم شركات التكنولوجيا المالية ببناء حلول موجهة نحو العمال ذوى الياقات الزرقاء واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المخدومة جيدًا، وهى خطوة نحو الأمام.

وتطرقت الدراسة إلى أنه رغم اكتساب البنوك الرقمية الزخم، إلا أن معظمها لم يظهر بعد ربحية مستدامة. ومع ذلك، لديها إمكانيات كبيرة لتغيير قواعد اللعبة فى الخدمات المصرفية والمالية، ولتكون كيانات مربحة يتطلب الأمر اتجاه البنوك التقليدية للاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة وإعادة هندسة العمليات لتوفير تجارب سلسة وسريعة للعملاء.

مع تزايد المنافسة بين البنوك التقليدية، وشركات التكنولوجيا المالية الحديثة، أن نرى ما إذا كان السوق عميقًا بما يكفى لكى تنمو البنوك الجديدة بشكل مستدام وعادل.

ومن العوائق الأساسية التى تواجهها البنوك الرقمية التنظيم والامتثال، وأمن البيانات والأمن السيبرانى، والتكامل السلس لبرمجة التطبيقات، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات.