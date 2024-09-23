أصول البنوك تنمو 36.1% خلال النصف الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أصول البنوك العاملة فى السوق المحلى 36.1% خلال النصف الأول من العام الجارى، ووصلت إلى 19.33 تريليون جنيه مقابل 14.2 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

وزادت أرصدة الإقراض والخصم لدى البنوك 1.7 تريليون جنيه فى 6 أشهر، مُسجلة 7.2 تريليون جنيه فى يونيو الماضى بدلًا من 5.46 تريليون جنيه بنهاية 2023.

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وارتفعت“الأرصدة لدى البنوك” 223.1 مليار جنيه، ووصلت 3.39 تريليون جنيه فى يونيو بدلا من 3.17 تريليون جنيه فى مايو الماضى، والذى شهد تراجعًا 280.1 مليار جنيه على أساس شهرى.

وارتفعت نسبة توظيف القروض للودائع إلى 60.3% خلال الربع الثانى من 2024، مقابل 59.9% فى الربع الأول و54% بنهاية العام الماضى.

جاء ذلك مدعوما بارتفاع توظيف القروض للودائع بالعملة المحلية إلى 51.6% بالربع الثانى بدلًا من 51.3% بالربع الأول و47.1% بنهاية 2023.

كما ارتفع توظيف القروض للودائع بالعملات الأجنبية إلى 85.8% فى يونيو الماضى مقابل 84.4% فى مارس الماضى و84% بنهاية 2023.

وتراجع فائض صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى القاعدة الرأسمالية إلى 3.5% بدلًا من 5.7% فى مارس الماضى، والتى سجلت عجزًا عند 1.6% فى نهاية ديسمبر الماضى.

فى المقابل نمت الودائع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 18.29%، ووصلت إلى 11.99 تريليون جنيه فى يونيو مقابل 10.13 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.

وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 18.6% فى يونيو الماضى 18.1% فى مارس و17.5% فى يونيو 2023.

وتحسنت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 2.7% خلال الربع الثانى من 2024 مقابل 3.3% فى الربع الثانى من العام الماضى.

وتراجعت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة إلى 86.2% فى يونيو الماضى مقابل 86.2% فى مارس، و91.6% فى يونيو 2023.

وأظهرت القروض المقدمة للقطاع الخاص تحسنًا طفيفًا، إذ ارتفعت إلى 45.3% فى يونيو الماضى بدلًا 45.2% فى مارس الماضى، لكنها أقل من 53.6% فى يونيو 2023.

وتراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 33.1% فى يونيو الماضى مقابل 37.9% فى مارس الماضى و36.8% بنهاية 2023.

بينما ارتفعت بالعملات الأجنبية إلى 83.6% خلال الربع الثانى من العام الجارى مقابل 79.3% خلال الربع الأول و67.5% بنهاية العام الماضى.

وواصلت نسبة الودائع للأصول التراجع إلى 62.1% فى يونيو الماضى مقابل 63.9% فى مارس و71.5% بنهاية العام الماضى.