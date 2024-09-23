أصول البنوك تنمو 36.1% خلال النصف الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أصول البنوك العاملة فى السوق المحلى 36.1% خلال النصف الأول من العام الجارى، ووصلت إلى 19.33 تريليون جنيه مقابل 14.2 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.
وزادت أرصدة الإقراض والخصم لدى البنوك 1.7 تريليون جنيه فى 6 أشهر، مُسجلة 7.2 تريليون جنيه فى يونيو الماضى بدلًا من 5.46 تريليون جنيه بنهاية 2023.
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وارتفعت“الأرصدة لدى البنوك” 223.1 مليار جنيه، ووصلت 3.39 تريليون جنيه فى يونيو بدلا من 3.17 تريليون جنيه فى مايو الماضى، والذى شهد تراجعًا 280.1 مليار جنيه على أساس شهرى.
وارتفعت نسبة توظيف القروض للودائع إلى 60.3% خلال الربع الثانى من 2024، مقابل 59.9% فى الربع الأول و54% بنهاية العام الماضى.
جاء ذلك مدعوما بارتفاع توظيف القروض للودائع بالعملة المحلية إلى 51.6% بالربع الثانى بدلًا من 51.3% بالربع الأول و47.1% بنهاية 2023.
كما ارتفع توظيف القروض للودائع بالعملات الأجنبية إلى 85.8% فى يونيو الماضى مقابل 84.4% فى مارس الماضى و84% بنهاية 2023.
وتراجع فائض صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى القاعدة الرأسمالية إلى 3.5% بدلًا من 5.7% فى مارس الماضى، والتى سجلت عجزًا عند 1.6% فى نهاية ديسمبر الماضى. أصول البنوك ترتفع 30.03% أول 10 أشهر من 2023
فى المقابل نمت الودائع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 18.29%، ووصلت إلى 11.99 تريليون جنيه فى يونيو مقابل 10.13 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.
وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 18.6% فى يونيو الماضى 18.1% فى مارس و17.5% فى يونيو 2023.
وتحسنت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 2.7% خلال الربع الثانى من 2024 مقابل 3.3% فى الربع الثانى من العام الماضى.
وتراجعت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة إلى 86.2% فى يونيو الماضى مقابل 86.2% فى مارس، و91.6% فى يونيو 2023.
وأظهرت القروض المقدمة للقطاع الخاص تحسنًا طفيفًا، إذ ارتفعت إلى 45.3% فى يونيو الماضى بدلًا 45.2% فى مارس الماضى، لكنها أقل من 53.6% فى يونيو 2023.
وتراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 33.1% فى يونيو الماضى مقابل 37.9% فى مارس الماضى و36.8% بنهاية 2023.
بينما ارتفعت بالعملات الأجنبية إلى 83.6% خلال الربع الثانى من العام الجارى مقابل 79.3% خلال الربع الأول و67.5% بنهاية العام الماضى.
وواصلت نسبة الودائع للأصول التراجع إلى 62.1% فى يونيو الماضى مقابل 63.9% فى مارس و71.5% بنهاية العام الماضى.
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