منافسة بنكية لتمويل السيارات المستعملة مع ارتفاع أسعار الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) لجأت البنوك إلى التوسع فى تقديم برامج تمويلية للسيارات المستعملة، لتنشيط محفظتها، بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير مع تراجع سعر الصرف، خاصة مع تعطل منظومة الاستيراد عبر النافذة الإلكترونية (ACID) التسجيل المسبق للشحنات.
قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرية، إن الطلب على قروض السيارات المستعملة نما مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الجديدة.
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وذكرت أن البنوك التى تُمول السيارات المستعملة تشترط أن يكون متوسط عمرها فى السوق نحو 5 سنوات، وتشترط فحص السيارة بدقة قبل منح التمويل للتأكد من أنها بحالة جيدة، بالإضافة إلى اشتراطات البنك العامة الخاصة بقروض الأفراد.
وأضافت وجيه، أن الشروط المفروضة على منح التمويل للسيارات المستعملة، مثل حظر البيع لحين سداد القرض، تدفع الأفراد للحصول على قروض شخصية بدلًا من قروض السيارات، لذلك من الصعب احتساب النسبة الحقيقية للقروض الممنوحة لشراء السيارات المستعملة، لذا فإن نسبتها ضئيلة جدًا من إجمالى محافظ التجزئة بمختلف البنوك. مصطفى: أسعار الفائدة تقلل من حجم مبيعات السيارات بالتقسيط
وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، وخبير السيارات، إن أسعار الفائدة حاليًا مرتفعة جدًا، مما يزيد من التكلفة النهائية لشراء السيارات بالتقسيط على العميل، وهو ما يخفض حجم مبيعات السيارات بالتقسيط.
أشار ((مصطفى)) إلى أن تراجع الإقبال على تقسيط السيارات يرجع إلى عدة أسباب، أهمها زيادة أسعار السيارات بشكل لا يتناسب مع قيمة السلعة، حيث وصلت زيادة الأسعار إلى أكثر من 500 ألف جنيه، وقد تصل فى بعض الأحيان إلى مليون جنيه على بعض السيارات، بالتزامن مع انخفاض المعروض وصعوبة تدبير العملة لشراء مكونات الإنتاج لاستمرار عملية التصنيع.
أضاف أن ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية بالتزامن مع ارتفاع مزايا الادخار دفعت المستهلك لإعادة ترتيب أولوياته وخفض استهلاكه، ما يعد سببًا آخر أدى إلى خروج شريحة كبيرة من مستخدمى السيارات من السوق. 8 بنوك تقدم تمويلات لـ((السيارات الكهربائية)) بالسوق المصرية
وقد ارتفعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 14.2% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى نحو 49.2 ألف سيارة، مقابل 43.1 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من عام 2023.
وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“أميك” نمو مبيعات سيارات الركوب“الملاكى” إلى 38.9 ألف سيارة، بارتفاع بلغ نحو 23% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقابل نحو 31.8 ألف سيارة فى فترة المقارنة. الغراب: تثبيت سعر الدولار الجمركى أحد الحلول للحد من زيادة الأسعار
قال أحمد الغراب، مدير مبيعات شركة ((بى أوتو لتجارة واستيراد السيارات))، إن الفائدة حاليًا على أسعار السيارات تؤثر على عناصر التكلفة، وبالتالى تساهم وإن كان بشكل محدود نسبيًا فى رفع أسعار السيارات بالتكلفة النهائية.
أشار ((الغراب)) إلى أن المؤثر الأكبر حاليًا هو زيادة التكاليف مثل (الشحن البحرى، سعر صرف العملات الأجنبية، الأرضيات على السيارات المحتجزة بالموانئ)، ما يؤدى إلى عدم وضوح سياسات التسعير وعدم وضوح معطيات اتخاذ قرار الشراء للمستهلك.
أوضح أن الفائدة المرتفعة على الشهادات والودائع للأفراد قد يصب فى اتجاه تفضيل العميل لتأجيل قرار الشراء لحين وضوح واستقرار الوضع. بنك مصر يقدم أدنى فائدة على قروض السيارات المستعملة بنسبة 16.1%”
ويقدم“بنك مصر” قرض السيارات المستعملة بفائدة 16.1% سنويًا، بضمان تحويل المرتب، وشهادة مفردات الراتب الشهرى وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب، وتصل نسبة التمويل إلى 100%، وللحد الأقصى للاستقطاع من المرتب نحو 50%. ويشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.
وبحسب مسح لـ”بنوك وتمويل”، اعتمادًا على مراكز الخدمة الهاتفية وفروع البنوك، يقدم“بنك البركة” قرض السيارات المستعملة بفائدة متفاوتة حسب نوع ضمان القرض، فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب تكون الفائدة نحو 21% بمصروفات إدارية نحو 2%، وفى حالة أصحاب المهن الحرة، يقدم البنك قرض بفائدة 27% ومصروفات إدارية بنسبة 2.5%.
ويطلب البنك إيصال مرافق لا يتجاوز 3 أشهر ووثيقة تأمين على الحياة وتأمين شامل إجبارى على السيارة وقيمة عرض سعر الموزعين المعتمدين وصورة حساب كشف بنكى آخر 6 أشهر وحظر بيع لحين تخطى 50% من قيمة القرض.
ويقدم“بنك القاهرة” قرض السيارة بفائدة مختلفة حسب نوع ضمان القرض، فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب تكون الفائدة نحو 26% بالإضافة إلى مصاريف إدارية بنسبة 2% من قيمة القرض، وتصل نسبة القسط لحد أدنى 35% وبحد أقصى 50% من الراتب الشهرى.
وفى حالة التأخر فى دفع القسط، تكون الغرامة 4% بحد أدنى 50 جنيهًا، وهذا المبلغ يضاف بعد ميعاد القسط بـ 4 أيام.
يقدم“بنك الإسكندرية” قرض المركبات المستعملة بضمان تحويل المرتب، تكون الفائدة عند دفع مقدم 25% من قيمة السيارة بنسبة 31.50% للشركات غير المُكودة. وعند دفع 40% تصبح الفائدة 30.50% و31% سنويًا لغير مُكودين.
وعند دفع 50% تصبح النسبة 29.50% لغير المُكودين، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية بنسبة 2% بحد أدنى 250 جنيهًا وحد أقصى 50 ألف جنيه.
وعند السداد المعجل تصبح النسبة 8%، وعند التأخر فى السداد، تكون هناك غرامة 2% زيادة على قيمة القسط بحد أدنى 200 جنيه. التضخم والفائدة يضغطان على تقسيط السيارات الجديدة
يقدم بنك قطر الوطنى قرض السيارة بفائدة مختلفة حسب نوع ضمان القرض، فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب تبدأ من 20% وتصل إلى 22%، ومدة سداد القرض تختلف حسب بلد المنشأ، مثل السيارات (الألمانية، واليابانية) حيث تصل فترة السداد إلى 4 سنوات، بشرط ألا يزيد موديل السيارة على 6 سنوات، أما فى حالة السداد على 3 سنوات، يجب ألا يكون موديل السيارة أقدم من 7 سنوات، وأى منشأ آخر يكون الحد الأقصى 5 سنوات ما عدا (الصيني).
ويقدم بنك“تنمية الصادرات” قرض السيارة بفائدة مختلفة حسب نوع ضمان القرض، فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب، تبدأ الفائدة من 22.5% وتصل إلى 25%، ومدة سداد القرض تبدأ من سنة وتصل إلى 8 سنوات.
وفى حالة السداد المبكر قبل مرور أول سنة، تكون النسبة 15%، وإذا تجاوزت السنة، تصبح 15%، وعند التأخير فى السداد، تضاف غرامة نحو 5% على قيمة القسط بحد أقصى 200 جنيه.
ويقدم“المصرف المتحد” قرض السيارة المستعملة بفائدة مختلفة حسب نوع ضمان القرض،. فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب، تكون الفائدة نحو 35.5% سنويًا، بالإضافة إلى 2.5% مصروفات إدارية، ومدة سداد القرض تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات، والبنك متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وعند السداد المبكر تصبح الفائدة 8%، وعند التأخير فى السداد، يضاف 4.2% غرامة تأخير على القسط الشهري.
يقدم“بنك الشركة المصرفية saib” قرض السيارة المستعملة، وتُحدد النسبة من خلال الفرع، بالإضافة إلى 3% مصروفات إدارية. ومدة سداد القرض تتراوح بين سنة إلى 6 سنوات، ويمكن السداد على 7 سنوات ولكن تُضاف 1% إلى الفائدة.
وللحصول على القرض، يجب ألا تقل مدة العمل فى الوظيفة عن 3 أشهر، وألا يقل صافى الدخل عن 2.5 ألف جنيه، والعمر من 21 إلى 60 عامًا، والحد الأدنى للقرض 30 ألف جنيه، والحد الأقصى 750 ألف جنيه، عدا السيارات الصينية، أما الفارهة، فيصبح الحد الأقصى للقرض 2.5 مليون جنيه، وعند السداد المبكر، تكون الفائدة 10% على ما تبقى من القرض، وعند التأخر فى السداد، يُضاف 3.5% من قيمة القسط بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 700 جنيه.
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