منافسة بنكية لتمويل السيارات المستعملة مع ارتفاع أسعار الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) لجأت البنوك إلى التوسع فى تقديم برامج تمويلية للسيارات المستعملة، لتنشيط محفظتها، بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير مع تراجع سعر الصرف، خاصة مع تعطل منظومة الاستيراد عبر النافذة الإلكترونية (ACID) التسجيل المسبق للشحنات.

قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرية، إن الطلب على قروض السيارات المستعملة نما مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الجديدة.

موضوعات“فودافون” توضح سبب عدم ظهور أرصدة العملاء بشكل صحيح فجر اليوم مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة شاملة“بيت الوطن” 42 يوماً فقط.. تفاصيل آخر موعد لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء

وذكرت أن البنوك التى تُمول السيارات المستعملة تشترط أن يكون متوسط عمرها فى السوق نحو 5 سنوات، وتشترط فحص السيارة بدقة قبل منح التمويل للتأكد من أنها بحالة جيدة، بالإضافة إلى اشتراطات البنك العامة الخاصة بقروض الأفراد.

وأضافت وجيه، أن الشروط المفروضة على منح التمويل للسيارات المستعملة، مثل حظر البيع لحين سداد القرض، تدفع الأفراد للحصول على قروض شخصية بدلًا من قروض السيارات، لذلك من الصعب احتساب النسبة الحقيقية للقروض الممنوحة لشراء السيارات المستعملة، لذا فإن نسبتها ضئيلة جدًا من إجمالى محافظ التجزئة بمختلف البنوك.

وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، وخبير السيارات، إن أسعار الفائدة حاليًا مرتفعة جدًا، مما يزيد من التكلفة النهائية لشراء السيارات بالتقسيط على العميل، وهو ما يخفض حجم مبيعات السيارات بالتقسيط.

أشار ((مصطفى)) إلى أن تراجع الإقبال على تقسيط السيارات يرجع إلى عدة أسباب، أهمها زيادة أسعار السيارات بشكل لا يتناسب مع قيمة السلعة، حيث وصلت زيادة الأسعار إلى أكثر من 500 ألف جنيه، وقد تصل فى بعض الأحيان إلى مليون جنيه على بعض السيارات، بالتزامن مع انخفاض المعروض وصعوبة تدبير العملة لشراء مكونات الإنتاج لاستمرار عملية التصنيع.

أضاف أن ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية بالتزامن مع ارتفاع مزايا الادخار دفعت المستهلك لإعادة ترتيب أولوياته وخفض استهلاكه، ما يعد سببًا آخر أدى إلى خروج شريحة كبيرة من مستخدمى السيارات من السوق.

وقد ارتفعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 14.2% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى نحو 49.2 ألف سيارة، مقابل 43.1 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من عام 2023.

وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“أميك” نمو مبيعات سيارات الركوب“الملاكى” إلى 38.9 ألف سيارة، بارتفاع بلغ نحو 23% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقابل نحو 31.8 ألف سيارة فى فترة المقارنة.

قال أحمد الغراب، مدير مبيعات شركة ((بى أوتو لتجارة واستيراد السيارات))، إن الفائدة حاليًا على أسعار السيارات تؤثر على عناصر التكلفة، وبالتالى تساهم وإن كان بشكل محدود نسبيًا فى رفع أسعار السيارات بالتكلفة النهائية.

أشار ((الغراب)) إلى أن المؤثر الأكبر حاليًا هو زيادة التكاليف مثل (الشحن البحرى، سعر صرف العملات الأجنبية، الأرضيات على السيارات المحتجزة بالموانئ)، ما يؤدى إلى عدم وضوح سياسات التسعير وعدم وضوح معطيات اتخاذ قرار الشراء للمستهلك.

أوضح أن الفائدة المرتفعة على الشهادات والودائع للأفراد قد يصب فى اتجاه تفضيل العميل لتأجيل قرار الشراء لحين وضوح واستقرار الوضع.

ويقدم“بنك مصر” قرض السيارات المستعملة بفائدة 16.1% سنويًا، بضمان تحويل المرتب، وشهادة مفردات الراتب الشهرى وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب، وتصل نسبة التمويل إلى 100%، وللحد الأقصى للاستقطاع من المرتب نحو 50%. ويشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

وبحسب مسح لـ”بنوك وتمويل”، اعتمادًا على مراكز الخدمة الهاتفية وفروع البنوك، يقدم“بنك البركة” قرض السيارات المستعملة بفائدة متفاوتة حسب نوع ضمان القرض، فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب تكون الفائدة نحو 21% بمصروفات إدارية نحو 2%، وفى حالة أصحاب المهن الحرة، يقدم البنك قرض بفائدة 27% ومصروفات إدارية بنسبة 2.5%.

ويطلب البنك إيصال مرافق لا يتجاوز 3 أشهر ووثيقة تأمين على الحياة وتأمين شامل إجبارى على السيارة وقيمة عرض سعر الموزعين المعتمدين وصورة حساب كشف بنكى آخر 6 أشهر وحظر بيع لحين تخطى 50% من قيمة القرض.

ويقدم“بنك القاهرة” قرض السيارة بفائدة مختلفة حسب نوع ضمان القرض، فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب تكون الفائدة نحو 26% بالإضافة إلى مصاريف إدارية بنسبة 2% من قيمة القرض، وتصل نسبة القسط لحد أدنى 35% وبحد أقصى 50% من الراتب الشهرى.

وفى حالة التأخر فى دفع القسط، تكون الغرامة 4% بحد أدنى 50 جنيهًا، وهذا المبلغ يضاف بعد ميعاد القسط بـ 4 أيام.

يقدم“بنك الإسكندرية” قرض المركبات المستعملة بضمان تحويل المرتب، تكون الفائدة عند دفع مقدم 25% من قيمة السيارة بنسبة 31.50% للشركات غير المُكودة. وعند دفع 40% تصبح الفائدة 30.50% و31% سنويًا لغير مُكودين.

وعند دفع 50% تصبح النسبة 29.50% لغير المُكودين، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية بنسبة 2% بحد أدنى 250 جنيهًا وحد أقصى 50 ألف جنيه.

وعند السداد المعجل تصبح النسبة 8%، وعند التأخر فى السداد، تكون هناك غرامة 2% زيادة على قيمة القسط بحد أدنى 200 جنيه.

يقدم بنك قطر الوطنى قرض السيارة بفائدة مختلفة حسب نوع ضمان القرض، فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب تبدأ من 20% وتصل إلى 22%، ومدة سداد القرض تختلف حسب بلد المنشأ، مثل السيارات (الألمانية، واليابانية) حيث تصل فترة السداد إلى 4 سنوات، بشرط ألا يزيد موديل السيارة على 6 سنوات، أما فى حالة السداد على 3 سنوات، يجب ألا يكون موديل السيارة أقدم من 7 سنوات، وأى منشأ آخر يكون الحد الأقصى 5 سنوات ما عدا (الصيني).

ويقدم بنك“تنمية الصادرات” قرض السيارة بفائدة مختلفة حسب نوع ضمان القرض، فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب، تبدأ الفائدة من 22.5% وتصل إلى 25%، ومدة سداد القرض تبدأ من سنة وتصل إلى 8 سنوات.

وفى حالة السداد المبكر قبل مرور أول سنة، تكون النسبة 15%، وإذا تجاوزت السنة، تصبح 15%، وعند التأخير فى السداد، تضاف غرامة نحو 5% على قيمة القسط بحد أقصى 200 جنيه.

ويقدم“المصرف المتحد” قرض السيارة المستعملة بفائدة مختلفة حسب نوع ضمان القرض،. فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب، تكون الفائدة نحو 35.5% سنويًا، بالإضافة إلى 2.5% مصروفات إدارية، ومدة سداد القرض تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات، والبنك متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وعند السداد المبكر تصبح الفائدة 8%، وعند التأخير فى السداد، يضاف 4.2% غرامة تأخير على القسط الشهري.

يقدم“بنك الشركة المصرفية saib” قرض السيارة المستعملة، وتُحدد النسبة من خلال الفرع، بالإضافة إلى 3% مصروفات إدارية. ومدة سداد القرض تتراوح بين سنة إلى 6 سنوات، ويمكن السداد على 7 سنوات ولكن تُضاف 1% إلى الفائدة.

وللحصول على القرض، يجب ألا تقل مدة العمل فى الوظيفة عن 3 أشهر، وألا يقل صافى الدخل عن 2.5 ألف جنيه، والعمر من 21 إلى 60 عامًا، والحد الأدنى للقرض 30 ألف جنيه، والحد الأقصى 750 ألف جنيه، عدا السيارات الصينية، أما الفارهة، فيصبح الحد الأقصى للقرض 2.5 مليون جنيه، وعند السداد المبكر، تكون الفائدة 10% على ما تبقى من القرض، وعند التأخر فى السداد، يُضاف 3.5% من قيمة القسط بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 700 جنيه.

بقلم: