إي فاينانس تطلق أول شركة مصرية للتجارة الإلكترونية تستهدف إفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أطلقت شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، وشركتها التابعة“إي أسواق مصر”، وشركة البريد للاستثمار التابعة للبريد، شركة“منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية” لتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة.
وأوضحت الشركة، أن الشركة الجديدة تستهدف سوق الأعمال في إفريقيا بالتعاون مع المشروعات المحلية والإقليمية سواء من القطاع الخاص أو الحكومة.
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وتعمل منصة التجارة الإلكترونية على إنشاء وتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية بما في ذلك التصميم والتطوير والتشغيل والإدارة والصيانة وتسويق منصات وتطبيقات التجارة الإلكترونية وإنشاء قواعد البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والدفع الإلكتروني، والتمويل وإقامة المعارض والمؤتمرات.
وتهدف الشركة إلى التغلب على التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في أفريقيا وتمكين مصر لتصبح بوابة التجارة الإلكترونية للدول الأفريقية.
وتقرر تعيين شريف شاهين رئيسًا لمجلس إدارة منصة، وأحمد عابدين المدير التنفيذي وعضو بمجلس الإدارة.
وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 784.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 726.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
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