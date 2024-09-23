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إي فاينانس تطلق أول شركة مصرية للتجارة الإلكترونية تستهدف إفريقيا

9/23/2024 4:09:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، وشركتها التابعة“إي أسواق مصر”، وشركة البريد للاستثمار التابعة للبريد، شركة“منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية” لتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة.

وأوضحت الشركة، أن الشركة الجديدة تستهدف سوق الأعمال في إفريقيا بالتعاون مع المشروعات المحلية والإقليمية سواء من القطاع الخاص أو الحكومة.

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وتعمل منصة التجارة الإلكترونية على إنشاء وتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية بما في ذلك التصميم والتطوير والتشغيل والإدارة والصيانة وتسويق منصات وتطبيقات التجارة الإلكترونية وإنشاء قواعد البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والدفع الإلكتروني، والتمويل وإقامة المعارض والمؤتمرات.

وتهدف الشركة إلى التغلب على التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في أفريقيا وتمكين مصر لتصبح بوابة التجارة الإلكترونية للدول الأفريقية.

وتقرر تعيين شريف شاهين رئيسًا لمجلس إدارة منصة، وأحمد عابدين المدير التنفيذي وعضو بمجلس الإدارة.

وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 784.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 726.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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