مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة شاملة بيت الوطن

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة“ما عدا أراضى ابنى بيتك” وشاملة أراضى مشروع“بيت الوطن” للمصريين فى الخارج، والتى تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.

وقال المهندس شريف الشربينى، الإسكان، إن المهلة تسرى طبقاً للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتى تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد“بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام”.

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وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أى ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضى السكنية الصغيرة التى تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على أراضى ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.