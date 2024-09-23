إسرائيل تشن عشرات الغارات على جنوب لبنان وشرقه

استهدفت عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية صباح الاثنين مناطق عدة في جنوب لبنان وفي شرقه، ما أسفر عن مقتل مدني على الأقل، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارات مكثّفة على أهداف لحزب الله في أنحاء مختلفة من لبنان، داعيا السكان الى الابتعاد عن مواقعه، ومتوعدا بمواصلة الضربات "في المستقبل القريب".

وأوردت الوكالة الرسمية "شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية تمام الساعة السادسة والنصف صباحا (03,30 ت غ)، أكثر من ثمانين غارة جوية خلال نصف ساعة" طالت مناطق وأودية في محافظة النبطية في جنوب لبنان.

وطالت الغارات أنحاء عدة في منطقة صور.

وتزامنت الضربات جنوباً مع "غارات كثيفة على منطقة البقاع" الحدودية مع سوريا في شرق لبنان.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن الغارات "استهدفت العديد من المواقع في سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية وصولا إلى منطقة الهرمل".

وأدت الغارات على جرود بلدة بوداي في البقاع الى مقتل مدني، وهو راعي ماشية، وجرح اثنين من أفراد أسرته، بحسب الوكالة الوطنية التي أفادت بإصابة أربعة أشخاص آخرين تمّ نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

وأفاد مراسلو فرانس برس بأن دوي الغارات تردد في مناطق عدة.

دعا الجيش الإسرائيلي الإثنين السكان في لبنان الى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله، متوعدا بشنّ المزيد من "الغارات المكثّفة والدقيقة".







