Monday, 23 September 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تشن عشرات الغارات على جنوب لبنان وشرقه

9/23/2024 3:11:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهدفت عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية صباح الاثنين مناطق عدة في جنوب لبنان وفي شرقه، ما أسفر عن مقتل مدني على الأقل، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارات مكثّفة على أهداف لحزب الله في أنحاء مختلفة من لبنان، داعيا السكان الى الابتعاد عن مواقعه، ومتوعدا بمواصلة الضربات "في المستقبل القريب".

وأوردت الوكالة الرسمية "شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية تمام الساعة السادسة والنصف صباحا (03,30 ت غ)، أكثر من ثمانين غارة جوية خلال نصف ساعة" طالت مناطق وأودية في محافظة النبطية في جنوب لبنان.

وطالت الغارات أنحاء عدة في منطقة صور.

وتزامنت الضربات جنوباً مع "غارات كثيفة على منطقة البقاع" الحدودية مع سوريا في شرق لبنان.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن الغارات "استهدفت العديد من المواقع في سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية وصولا إلى منطقة الهرمل".

وأدت الغارات على جرود بلدة بوداي في البقاع الى مقتل مدني، وهو راعي ماشية، وجرح اثنين من أفراد أسرته، بحسب الوكالة الوطنية التي أفادت بإصابة أربعة أشخاص آخرين تمّ نقلهم الى مستشفيات المنطقة.
وأفاد مراسلو فرانس برس بأن دوي الغارات تردد في مناطق عدة.

دعا الجيش الإسرائيلي الإثنين السكان في لبنان الى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله، متوعدا بشنّ المزيد من "الغارات المكثّفة والدقيقة".



MENAFN23092024000110011019ID1108702663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث