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برعاية خالد بن زايد.. انطلاق المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 في أبوظبي

9/23/2024 3:11:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، انطلق اليوم الإثنين، "المؤتمر العالمي للتأهيل 2024" في أبوظبي، تحت شعار "العمل والتوظيف"، لمعالجة التحديات والحواجز التي تواجه أصحاب الهمم في سوق العمل ورفع الوعي بحقوقهم وقدراتهم في العملية التطويرية.

وتمتد أعمال المؤتمر حتى 25 سبتمبر الجاري في مركز "أدنيك أبوظبي"، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومنظمة التأهيل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

وتهدف النسخة الحالية من المؤتمر، التي تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إلى الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم وتحديد المتميزين الذين يقودون التغيير والابتكار والتمكين في مجال التأهيل، وذلك بحضور ومشاركة نحو 500 شخص من أكثر من 70 دولة، بينهم نخبة من قادة ومسؤولي القطاعات المعنية بهذا المجال.

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