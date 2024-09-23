اللجنة الوطنية للأسرى: تدعو الحكومة الجديدة لمتابعة ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال بجدية

اللجنة الوطنية للأسرى: تدعو الحكومة الجديدة لمتابعة ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال بجدية
التاريخ
9/23/2024 3:11:25 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضح مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح الإجراءات التي قامت بها اللجنة للمساهمة في عودة الأسيرين النعيمات والعودات إلى الأردن بعد حادثة جسر الملك حسين.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فادي فرح يوضح الإجراءات التي قامت بها اللجنة للمساهمة في عودة الأسيرين النعيمات والعودات إلى الأردن
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