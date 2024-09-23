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اللجنة الوطنية للأسرى: تدعو الحكومة الجديدة لمتابعة ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال بجدية

9/23/2024 3:11:25 AM
(MENAFN- Amman Net) أوضح مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح الإجراءات التي قامت بها اللجنة للمساهمة في عودة الأسيرين النعيمات والعودات إلى الأردن بعد حادثة جسر الملك حسين.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فادي فرح يوضح الإجراءات التي قامت بها اللجنة للمساهمة في عودة الأسيرين النعيمات والعودات إلى الأردن




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