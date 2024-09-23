تربوي: بيان الوطني لتطوير المناهج لم يكن بمستوى الانتقادات الموجهة للمناهج المحدثة
التاريخ
9/23/2024 3:11:25 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضح الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات المعايير التي يجب أن تراعى عند تصميم مناهج التربية
الفنية لتناسب الفئات العمرية المختلفة.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ذوقان عبيدات يوضح المعايير التي يجب أن تراعى عند تصميم مناهج التربية الفنية
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