الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية خلال شهر تموز الماضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الصادرات والواردات السلعية انخفضت خلال شهر تموز الماضي مقارنة مع شهر تموز من عام 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر تموز من عام 2024 بنسبة 3% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023، إذ بلغت قيمتها 137 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات إلى داخل أراضي الـ48 انخفضت خلال شهر تموز من عام 2024 بنسبة 4% مقارنة معشهر تموز من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى أراضي الـ48، 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تموز من عام 2024. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 6% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023.

كما انخفضت الواردات خلال شهر تموز من عام 2024 بنسبة 11% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 621.2 مليون دولار.

ولفت "الإحصاء" إلى أن الواردات من داخل أراضي الـ48 انخفضت خلال شهر تموز من عام 2024 بنسبة 14% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023، وشكلت الواردات من أراضي الـ48، 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2024. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 7% مقارنة مع شهر تموز من عام 2023

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 13% خلال شهر تموز من عام 2024 مقارنة مع شهرتموز من عام 2023، حيث بلغت قيمة العجز 484.2مليون دولار.