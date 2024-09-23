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الاحتلال يهدم منزلا في الجفتلك شمال أريحا

9/23/2024 3:11:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا /PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في قرية الجفتلك، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجفتلك، وهدمت منزل المواطن نائل مصطفى بني عودة، والمكون من طابقين، والمبني منذ أكثر من 15 عاما في منطقة المثلث.

ويستهدف الاحتلال المواطنين وممتلكاتهم خاصة في مناطق "ج"، بهدف التوسع الاستعماري وإجبار المواطنين على الرحيل.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم. كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.

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