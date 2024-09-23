محدث الاحتلال يقتحم مدرسة حارس ويحتجز الطلبة والمعلمين

MENAFN - Palestine News ) سلفيت /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين،مدرسة الذكور في قرية حارس غرب سلفيت، واحتجزت طلبتها والكادر التعليمي.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سماره، بأن قوات الاحتلال واصلت اقتحامها للقرية لليوم الثاني، وقامت بالتنكيل بالمواطنين وتفتيش منازلهم، واحتجزت منذ مساء أمس ما يقارب 70 مواطنا غالبيتهم أطفال.

وقال سماره إن قوات الاحتلال أعاقت العملية التعليمة، حيث اقتحمت المدارس ومنعت المعلمين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم واحتجزت عددا منهم