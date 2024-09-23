محدث الاحتلال يقتحم مدرسة حارس ويحتجز الطلبة والمعلمين

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين،
مدرسة الذكور في قرية حارس غرب سلفيت، واحتجزت طلبتها والكادر التعليمي.
وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سماره، بأن قوات الاحتلال واصلت اقتحامها للقرية لليوم الثاني، وقامت بالتنكيل بالمواطنين وتفتيش منازلهم، واحتجزت منذ مساء أمس ما يقارب 70 مواطنا غالبيتهم أطفال.
وقال سماره إن قوات الاحتلال أعاقت العملية التعليمة، حيث اقتحمت المدارس ومنعت المعلمين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم واحتجزت عددا منهم
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