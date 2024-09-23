مستعمرون يجرفون أراضي في قراوة بني حسان

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت /PNN-
جرف مستعمرون، اليوم الاثنين، مساحات من أراضي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين جرفوا أراضي في منطقة بئر أبو عمار شمال غرب البلدة.
يذكر، أن هذه المنطقة تعتبر سياحية وترفيهية وأثرية لأهالي بلدة قراوة بني حسان، إذ قام فيها مسابقات واستعراضات للخيل والعديد من الألعاب الرياضية.
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