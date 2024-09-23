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مستعمرون يجرفون أراضي في قراوة بني حسان

9/23/2024 3:11:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت /PNN-
جرف مستعمرون، اليوم الاثنين، مساحات من أراضي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين جرفوا أراضي في منطقة بئر أبو عمار شمال غرب البلدة.

يذكر، أن هذه المنطقة تعتبر سياحية وترفيهية وأثرية لأهالي بلدة قراوة بني حسان، إذ قام فيها مسابقات واستعراضات للخيل والعديد من الألعاب الرياضية.


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