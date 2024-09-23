السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 230 على التوالي

MENAFN - Palestine News ) النقب /PNN- هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب بأراضي عام 48 للمرة الـ230؛ وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وهذه المرة الثامنة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن التي تأوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021.

وأول مرة هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب يوم 27 تموز/ يوليو 2010، فيما كانت المرة الأخيرة قبل اليوم في 29 آب/ أغسطس الماضي.

وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي.