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الشرطة تقبض على شخصين بجرائم إطلاق نار في الخليل

9/23/2024 3:11:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN / قبضت الشرطة اليوم على شخصين لضلوعهما بعدة جرائم إطلاق نار وقعت في مدينة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن هذين الشخصين قد قاما خلال الفترة الماضية بإطلاق نار اتجاه عدد من المنازل والمركبات وترويع المواطنين في المدينة .

وأضافت بأنه وخلال عملية رصد ومتابعة قامت بها المباحث العامة تم القبض عليهما خلال كمين محكم وسط مدينة الخليل وعثرت بحوزتهما على السلاح الناري المستخدم.

وأكدت التحفظ على المقبوض عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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