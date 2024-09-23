الشرطة تقبض على شخصين بجرائم إطلاق نار في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN / قبضت الشرطة اليوم على شخصين لضلوعهما بعدة جرائم إطلاق نار وقعت في مدينة الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن هذين الشخصين قد قاما خلال الفترة الماضية بإطلاق نار اتجاه عدد من المنازل والمركبات وترويع المواطنين في المدينة .
وأضافت بأنه وخلال عملية رصد ومتابعة قامت بها المباحث العامة تم القبض عليهما خلال كمين محكم وسط مدينة الخليل وعثرت بحوزتهما على السلاح الناري المستخدم.
وأكدت التحفظ على المقبوض عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
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