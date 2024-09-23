أردوغان: نتنياهو يحاول بكل الوسائل نشر الحرب في المنطقة

(MENAFN
- Palestine News Network
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أنقرة / PNN- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وأعضاء حكومته، يحاولون نشر الحرب في المنطقة بكافة الوسائل المتاحة لديهم.
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماعه مع ممثلي بعض مؤسسات الفكر والرأي العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العام للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الأحد.
وأوضح أردوغان أن بلاده تتابع عن كثب المجازر التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن ثلثي المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية والذين يزيد عددهم عن 41 ألفًا، هم من النساء والأطفال.
وتابع: "هناك كارثة إنسانية في غزة. لقد تم تهجير 1.9 مليون شخص. وتم تدمير 70 بالمئة من موارد المياه و75 بالمئة من المخابز في القطاع. وتعرض 95 بالمئة من المراكز الصحية لأضرار جزئية أو كلية".
وأردف: "ودمر 200 ألف منزل جزئيا، وأصبح 80 ألف منزل غير صالح للسكن، ويكاد يكون من المستحيل الوصول إلى مصادر المياه النظيفة، وقد وصلت الأمراض مثل التهاب الكبد وشلل الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر".
وأكد أن ضمان وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، هما من أولويات تركيا.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع مساعي نتنياهو في نشر الحرب بالمنطقة برمتها، وتكثيف الضغوط على إسرائيل لمنعها من ارتكاب المزيد من المجازر.
وتطرق الرئيس التركي إلى مكافحة الإرهاب قائلا: "كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية هي من أجل أمن تركيا والمنطقة أيضا".
واستطرد: "ندعم سلامة أراضي جيراننا سوريا والعراق، ونكافح بكل تصميم ضد جميع أنواع التهديدات التي تستهدف بلدنا من أراضي هذين البلدين".
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