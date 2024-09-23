أردوغان: نتنياهو يحاول بكل الوسائل نشر الحرب في المنطقة

MENAFN - Palestine News ) أنقرة / PNN- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين وأعضاء حكومته، يحاولون نشر الحرب في المنطقة بكافة الوسائل المتاحة لديهم.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماعه مع ممثلي بعض مؤسسات الفكر والرأي العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العام للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الأحد.

وأوضح أردوغان أن بلاده تتابع عن كثب المجازر التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن ثلثي المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية والذين يزيد عددهم عن 41 ألفًا، هم من النساء والأطفال.

وتابع: "هناك كارثة إنسانية في غزة. لقد تم تهجير 1.9 مليون شخص. وتم تدمير 70 بالمئة من موارد المياه و75 بالمئة من المخابز في القطاع. وتعرض 95 بالمئة من المراكز الصحية لأضرار جزئية أو كلية".

وأردف: "ودمر 200 ألف منزل جزئيا، وأصبح 80 ألف منزل غير صالح للسكن، ويكاد يكون من المستحيل الوصول إلى مصادر المياه النظيفة، وقد وصلت الأمراض مثل التهاب الكبد وشلل الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر".

وأكد أن ضمان وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، هما من أولويات تركيا.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع مساعي نتنياهو في نشر الحرب بالمنطقة برمتها، وتكثيف الضغوط على إسرائيل لمنعها من ارتكاب المزيد من المجازر.

وتطرق الرئيس التركي إلى مكافحة الإرهاب قائلا: "كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية هي من أجل أمن تركيا والمنطقة أيضا".

واستطرد: "ندعم سلامة أراضي جيراننا سوريا والعراق، ونكافح بكل تصميم ضد جميع أنواع التهديدات التي تستهدف بلدنا من أراضي هذين البلدين".