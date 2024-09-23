أسعار الذهب تتراوح حول مستويات تاريخية

(MENAFN
) بينما تتراوح أسعار الذهب حول مستويات تاريخية, حيث بلغت ذروتها عند 1625 دولارًا للأوقية, يلاحظ التجار انخفاضًا كبيرًا في الطلب المحلي على هذه السلعة الثمينة, ويعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية الاستثنائية.
وفي السوق المحلية, تعكس الأسعار الحالية لعدة درجات من الذهب هذا الارتفاع, على سبيل المثال, بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 53 دينارًا, مع إمكانية شراء المواطنين له بسعر حوالي 51 دينارًا, وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 حوالي 60, 7 دينارًا, بينما كان سعر الشراء حوالي 57, 9 دينارًا, بالإضافة إلى ذلك, تم بيع جرام الذهب عيار 18 بسعر حوالي 47 دينارًا, مع سعر شراء يبلغ 43, 5 دينارًا, وسعر الليرة الإنجليزية, التي تزن 8 جرامات, كان حوالي 427 دينارًا, بينما كانت الليرة الرشادية, التي تزن 7 جرامات, متاحة بحوالي 378 دينارًا.
كما أوضح ربيح العلان, رئيس نقابة تجار المجوهرات, أن الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب مرتبط بمجموعة من العوامل, خصوصًا الوضع الأمني في الشرق الأوسط, وتساهم التوترات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل, إلى جانب استمرار العنف في غزة واستهداف المدنيين, بما في ذلك النساء والأطفال, بشكل كبير في ارتفاع أسعار الذهب, كما أشار العلان إلى تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية, وقد كان لهذا التغيير في السياسة النقدية دور محوري في دفع أسعار الذهب للإغلاق عند مستوى غير مسبوق يبلغ 1621 دولارًا للأوقية يوم الجمعة الماضي.
في حين هذا المزيج من الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات في السياسة النقدية يخلق بيئة تحديات للتجار والمستثمرين في سوق المعادن الثمينة, مما يؤثر على كل من الطلب على الذهب وأسعاره في الأسواق المحلية, وبالتالي, على الرغم من الأسعار القياسية, يبدو أن الشهية المحلية للذهب تتناقص.
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