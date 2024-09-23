الإحصاءات الرسمية الأخيرة تشير إلى أن حوالي 16 بالمئة من الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر

(MENAFN
) تشير الإحصاءات الرسمية الأخيرة إلى أن حوالي 16 بالمئة من الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر, ومع ذلك, يجادل العديد من الخبراء بأن هذا الرقم لا يعكس بدقة نطاق الفقر الحقيقي في البلاد لأسباب رئيسية, أولاً, لم يتم تحديث هذه الإحصاءات منذ سبع سنوات, مما يجعلها قديمة, ثانياً, إنها تتجاهل معايير مختلفة يمكن أن تقدم صورة أكثر موضوعية وتفصيلاً عن الوضع.
كذلك يعتقد الخبراء أن معدلات الفقر الفعلية في الأردن أعلى بكثير من الأرقام الرسمية, آخر تقييم حكومي
تم في عام 2017, والذي لا يأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تسبب بها وباء كوفيد-19 في عام 2020 أو أزمة التضخم اللاحقة في عام 2021, بالإضافة إلى ذلك, أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة, وخاصة تلك المتعلقة بإسرائيل, إلى المزيد من تقييد النمو الاقتصادي في الأردن منذ عام 2023, لقد ظلت طريقة حساب معدلات الفقر في الأردن دون تغيير لأكثر من سبع سنوات, وتم تأجيل إصدار بيانات جديدة عدة مرات, رغم وجود نية لتحديث الأرقام في أبريل, إلا أن هذا لم يحدث بعد, تشير أحدث مسح للدخل والإنفاق الأسري الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة في 2017-2018 إلى أن معدلات الفقر في المملكة تُقدر بحوالي 15, 7 بالمئة.
ووفي تناقض صارخ, أشار نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة في تصريحات سابقة إلى أن معدل الفقر المحلي قد ارتفع إلى 24 بالمئة في عام 2021, علاوة على ذلك, قدر تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2023" أن حوالي 3, 98 مليون أردني, أو حوالي 35 بالمئة من السكان, يعيشون في فقر, يعتمد هذا الرقم على خط الفقر الوطني, الذي يُعرف الفقر بأنه دخل يقل عن 7, 90 دولارات في اليوم للفرد, في ضوء زيادة مستويات الفقر وعدم فعالية استراتيجيات التخفيف الحالية—التي تتجلى في استمرار انتشار الفقر—يؤكد الخبراء على الحاجة الملحة للأردن لاعتماد نهج وطني جديد لمواجهة هذه القضية الضاغطة, مع اقتراب انتهاء الاستراتيجية الحالية لمكافحة الفقر في نهاية عام 2025, فإن إعادة التقييم أمر بالغ الأهمية.
كما يقترح الخبراء استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر, يجب أن تركز هذه الاستراتيجية على تحسين معدلات النمو الاقتصادي, وتقليل البطالة, وزيادة المشاركة الاقتصادية, ومعالجة العبء الضريبي الكبير على المواطنين مقارنة بمعدلات الأجور المنخفضة, من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة وفعالة, يمكن للأردن مواجهة تحديات الفقر بشكل أفضل والسعي نحو تحسين ظروف المعيشة لسكانه.
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