جهاز الشاباك الأمني يرفض بشكل رسمي الادعاءات المتعلقة بوفاة يحيى السنوار

(MENAFN
) رفض جهاز الشاباك الأمني بشكل رسمي الادعاءات المتعلقة بوفاة يحيى السنوار, رئيس المكتب السياسي لحركة حماس, تأتي هذه التصريحات في ضوء تقارير من وسائل الإعلام العبرية التي تشير إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تحقق في إمكانية وفاة السنوار نتيجة القصف الأخير من الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
كذلك استجابةً لهذه الشائعات, أكدت وسائل الإعلام المختلفة ومصادر عسكرية, بما في ذلك الشاباك, أن السنوار ما زال حيًا, أفادت قناة 14 العبرية بأن التقييمات الأمنية تشير إلى أنه قد يكون قد تعرض لإصابات لكنه ليس ميتًا, مما يبرز حالة الغموض المحيطة بوضعه, يعتبر السنوار شخصية محورية وراء هجوم "سيول الأقصى" الذي وقع في السابع من أكتوبر, مما يجعله هدفًا رئيسيًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية, عقب توليه منصب رئاسة المكتب السياسي لحماس بعد إسماعيل هنية, حظي السنوار باهتمام كبير, يشير المحللون إلى أن اختيار السنوار, الذي يُعتبر قائدًا خطيرًا, يعكس قرارات حماس الاستراتيجية خلال هذه الأوقات الصعبة.
كما تبقى الأوضاع ديناميكية حيث تواصل القوات الإسرائيلية تقييم عملياتها وأولويات أهدافها في غزة, يزيد الغموض المحيط بوضع السنوار من تعقيد الصراع المستمر, مع بقاء التوترات عالية, تتابع كل من إسرائيل وحماس التطورات عن كثب, والتي قد تؤثر بشكل كبير على تفاعلاتهما المستقبلية وعلى المشهد العام للصراع.
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