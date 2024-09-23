مصادر عسكرية إسرائيلية تفيد أن البلاد تجري تحضيرات لاقتحام بري في جنوب لبنان

(MENAFN
) أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية يوم الأحد أن البلاد تجري تحضيرات لاقتحام بري في جنوب لبنان, وهو تحرك يتزامن مع تكثيف العمليات العسكرية ضد حزب الله, تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تبادل النيران عبر الحدود, مما يبرز تدهور الوضع الأمني, ذكرت تقرير من "الإيكونوميست" أن مصادر عسكرية بريطانية تشير إلى أن إسرائيل تخطط لعملية برية تهدف إلى السيطرة على أراضٍ عدة أميال داخل الأراضي اللبنانية, تعكس هذه الاستراتيجية التزام إسرائيل بمواجهة نفوذ حزب الله وضمان أمن حدودها الشمالية.
ووفقًا لقناة 12 العبرية, من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين لمناقشة تصاعد التوترات, ويتوقع المحللون في إسرائيل أن يقوم حزب الله بتمديد مدى إطلاق النار, مما قد يعقد بيئة الأمن الهشة بالفعل, ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمنيين قلقهم من أن الاشتباكات الحالية قد تستمر لعدة أيام أو حتى أسابيع إذا استمر حزب الله في الحفاظ على وجوده في الأرض, تشير هذه التوقعات إلى إمكانية حدوث صراع ممتد, مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
كما انه في وقت سابق من يوم الأحد, أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي أن الجيش قد عزز عملياته ضد حزب الله في الأيام الأخيرة, مؤكدًا أن الضربات ستستمر حسب الحاجة, وأوضح هاليفي أن القوات الإسرائيلية في الشمال لن تتراجع حتى تتلقى حزب الله رسالة واضحة بشأن عواقب أفعاله, وزير الدفاع يوآف غالانت أكد التزام إسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية ضد حزب الله حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بأمان, وشدد على أهمية ضمان الأمن الإقليمي في ظل التهديدات المستمرة التي يشكلها حزب الله.
في حين صرح أوري جوردين, قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي, أن الجيش قد ألحق أضرارًا كبيرة بحزب الله وأكد التزامه بتكثيف هذه الجهود, كما أشار إلى أن الجيش مستعد لعمليات هجومية إضافية ضد المجموعة, من جانبه, أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حكومته تفضل تجنب الحرب الشاملة مع حزب الله, لكنه شدد على ضرورة تحييد التهديدات التي تشكلها المنظمة المسلحة, تعكس تصريحاته التوازن الصعب الذي تحاول إسرائيل تحقيقه بين معالجة القضايا الأمنية ومنع اندلاع صراع أوسع.
MENAFN23092024000045015687ID1108702604
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.