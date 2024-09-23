الرئيس السوري يعلن عن "عفو عام" شامل يستهدف الأفراد المتهمين بمختلف الجرائم

(MENAFN
) في يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر, أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن "عفو عام" شامل يستهدف الأفراد المتهمين بمختلف الجرائم, بما في ذلك الفرار من الخدمة العسكرية والجرائم البسيطة, التي ارتكبت قبل 22 سبتمبر 2024, وتم نقل هذا الإعلان عبر الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا), كجزء من استراتيجية الأسد للتعامل مع التحديات المتجذرة الناتجة عن الصراع الطويل في البلاد, يشمل العفو مجموعة واسعة من الجرائم كما هو محدد في القانون العسكري, ويستهدف بشكل خاص الذين فروا من الخدمة العسكرية, ومع ذلك, فإن المرسوم يوضح أنه لا ينطبق على الأفراد الذين لا يزالون فارين أو مختبئين, ما لم يختاروا تسليم أنفسهم في إطار زمني محدد: ثلاثة أشهر للنازحين داخليًا وأربعة أشهر لأولئك الذين يقيمون في الخارج.
وبالإضافة إلى الجرائم العسكرية, يتناول العفو أيضًا مجموعة من الجنح, على الرغم من أنه يستثني بشكل صريح الجرائم الجسيمة, ومن بين الاستثناءات الملحوظة التهديدات الكبيرة للنظام الاجتماعي واستقرار الدولة, بما في ذلك الرشوة, والتزوير الجسيم, وانتهاكات الأخلاق العامة, كما يوضح المرسوم مجموعة من الجنح التي لا تتأهل للعفو, مثل انتهاكات قوانين البناء, والجرائم الاقتصادية, وسرقة الكهرباء, والممارسات الاحتيالية في الاتصالات, وانتهاكات قوانين حماية المستهلك, والتجاوزات المتعلقة بالبروتوكولات العامة للامتحانات, والاعتداءات على موظفي الغابات, والجرائم المتعلقة باستخدام العملات الأجنبية.
كما يُنظر إلى هذه المبادرة من الأسد كجهد للتنقل في الديناميكيات المعقدة للولاء والتمرد داخل سوريا, لقد أدى الصراع المستمر إلى انتشار كبير للفرار والاضطرابات بين مختلف الفصائل, وتهدف العفو إلى تحفيز الأفراد على إعادة الارتباط بالدولة والعودة إلى حياة طبيعية, ومع ذلك, فإنه يثير أيضًا تساؤلات حاسمة بشأن تداعيات العدالة والمساءلة في بلد لا يزال يتعافى من آثار الحرب.
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