يوتيوب يطلق ميزة إعلانية جديدة لتقديم تجربة أقل إزعاجًا

(MENAFN
) أطلق يوتيوب ميزة إعلانية جديدة تُسمى "إعلانات التوقف"، حيث تظهر الإعلانات عندما يقوم المستخدمون بإيقاف الفيديو مؤقتًا، ويدعي يوتيوب أن هذا النوع الجديد من الإعلانات مصمم لتقديم تجربة أقل إزعاجًا مقارنة بالإعلانات التقليدية.
كما قد أبدى عدد من المعلنين اهتمامًا كبيرًا بهذه الميزة، مما أدى إلى توسيع نطاقها، حيث تم اختبار هذه الميزة في البداية عام 2023 مع مجموعة محدودة من المعلنين وحققت نجاحًا، مما دفع يوتيوب إلى توسيع نطاق استخدامها على مستوى المنصة، وتتيح إعلانات التوقف للعلامات التجارية التفاعل مع المشاهدين في لحظات عدم النشاط، خاصةً على أجهزة التلفاز الذكية، حيث قد لا تكون الإعلانات التقليدية فعالة بنفس القدر، وذكر يوتيوب أن الاستجابة القوية من المعلنين والمشاهدين دفعتها إلى تقديم إعلانات التوقف بشكل أوسع للجميع.
ووفقًا لـيوتيوب، فإن هذه الإعلانات الجديدة تهدف إلى تقديم تجربة "أقل إزعاجًا"، وتأتي هذه الخطوة بعد أن جرب يوتيوب عدة صيغ إعلانية على مدار العام الماضي، بما في ذلك إعلانات طويلة غير قابلة للتخطي، ورموز "كيو أر" للعلامات التجارية، وإعلانات صورة داخل صورة للفيديوهات المباشرة.
كذلك تُعتبر إعلانات التوقف أحدث خطوة في استراتيجية يوتيوب لتحقيق الدخل من منصته، حتى خلال فترات التوقف القصيرة أثناء تشغيل الفيديو، ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في تجنب هذه الإعلانات الاشتراك في يوتيوب بريميوم، الذي يوفر تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات مقابل اشتراك شهري، كما يمكن للمستخدمين الجدد الاستفادة من العروض المجانية لـيوتيوب بريميوم، والتي قد تمتد لمدة شهر أو ثلاثة أشهر، ولكن هذه العروض متاحة فقط للأشخاص الذين لم يستخدموا يوتيوب بريميوم سابقًا باستخدام حساب جوجل الخاص بهم.
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