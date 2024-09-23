جوجل كروم يختبر ميزة جديدة لتعزيز أمن معلومات تسجيل الدخول المخزنة

(MENAFN
) يختبر جوجل كروم حاليًا ميزة أمان جديدة ستتطلب من المستخدمين إدخال رقم تعريف شخصي أو استخدام التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه قبل أن يتمكنوا من ملء كلمات المرور المحفوظة تلقائيًا على المواقع، وتهدف هذه الإضافة إلى تعزيز أمان معلومات تسجيل الدخول المحفوظة وتقليل خطر الوصول غير المصرح به.
وباعتبارها واحدة من أكثر المتصفحات استخدامًا عالميًا، مع مليارات المستخدمين، يعتمد الكثيرون على جوجل كروم لتخزين بياناتهم الشخصية مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور لمواقع الويب المختلفة، ويجد العديد من المستخدمين أن تخزين هذه المعلومات يوفر وقتًا وسهولة في الوصول السريع أثناء زياراتهم المستقبلية للمواقع.
كما زادت المخاوف في السنوات الأخيرة بشأن ضعف كلمات المرور المحفوظة على الرغم من الانتشار الواسع لاستخدام المتصفح، حيث استغل المتسللون البرامج الضارة مثل "ستيل سي" لسرقة المعلومات الخاصة، بما في ذلك بيانات تسجيل الدخول المحفوظة داخل المتصفح، وقد سلط ذلك الضوء على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أمان أقوى لحماية بيانات المستخدمين من الهجمات الخبيثة.
في حين أن جوجل يعمل على تطوير ميزة أمان جديدة لإصدار كروم على أجهزة أندرويد استجابةً لهذا التهديد، حيث يضيف طبقة إضافية من الحماية عند ملء بيانات تسجيل الدخول، ووفقًا للتسريبات الأخيرة، قدم إصدار "كناري" من جوجل كروم لنظام أندرويد علماً جديدًا يتطلب المصادقة البيومترية، مثل مسح بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة، ويمكن أن يكون هذا التحرك نقطة تحول، حيث يضيف طبقة حماية إضافية للمستخدمين الذين يخزنون معلومات تسجيل دخول حساسة على متصفحاتهم، مما يضمن الوصول المصرح به فقط لملء بيانات اعتمادهم تلقائيًا.
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