ماسك يخطط لإطلاق 5 مركبات فضائية غير مأهولة إلى المريخ خلال العامين المقبلين

(MENAFN
) كشف الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، عن خطط طموحة لإطلاق حوالي خمسة مركبات فضائية غير مأهولة إلى المريخ خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أالجهود المستمرة التي تبذلها سبيس إكس لدفع عجلة استكشاف الكواكب، وستكون هذه المهام بمثابة اختبار حاسم لتقنيات الشركة وبنيتها التحتية، حيث أكد ماسك أن هذه المهام ستضع الأساس للبعثات البشرية المستقبلية إلى الكوكب الأحمر.
كما أوضح ماسك أن نجاح هذه الهبوطات غير المأهولة سيكون مفتاحًا لتحديد الجدول الزمني للبعثات البشرية إلى المريخ، وأعرب عن تفاؤله بأنه إذا هبطت جميع المركبات الفضائية بأمان، يمكن أن تبدأ البعثات المأهولة في غضون السنوات الأربع القادمة، ولكنه أقر أيضًا بإمكانية حدوث تأخيرات، مشيرًا إلى أنه إذا واجهت الشركة تحديات تقنية أو عقبات أخرى، فقد يتعين تأجيل البعثات البشرية لعامين إضافيين.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين بشأن التوقيت المحدد، يظل ماسك ثابتًا في هدف سبيس إكس الطويل الأمد المتمثل في استعمار المريخ، وأعرب عن ثقته في أنه بغض النظر عن نتائج البعثات غير المأهولة القادمة، ستزيد الشركة بشكل كبير من وتيرة إطلاق المركبات الفضائية إلى المريخ، ويعتقد ماسك أن كل هبوط ناجح سيبني على المهام السابقة، ليقرب البشرية خطوة نحو إقامة وجود مستدام على سطح المريخ.
كذلك أعرب ماسك في رسالته على منصة إكس عن عزمه على اغتنام كل فرصة لاستكشاف المريخ، وأشار إلى أن سبيس إكس مستعدة لتوسيع عملياتها مع كل نافذة إطلاق، مستفيدةً من اللحظات التي تكون فيها الأرض والمريخ في محاذاة مثلى، سيساعد هذا النهج التدريجي على تسريع الجدول الزمني للبعثات البشرية وتوسيع قدرات الاستكشاف البشري خارج الأرض، مما يعزز دور سبيس إكس الرائد في مجال السفر الفضائي.
MENAFN23092024000045015839ID1108702587
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.