للمرضعات .. 4 أطعمة لزيادة حليب الثدي

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- Khaberni) خبرني - يجب على الأمهات اتباع نظام غذائي صحي خلال فترة الرضاعة الطبيعية، حيث تلعب التغذية الجيدة دورًا كبيرًا في زيادة إنتاج حليب الثدي. هناك بعض الأطعمة تساعد على إدرار حليب الثدي.
أطعمة لزيادة حليب الثدي الشوفان يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، وهي ألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء، تساعد على تنظيم مستويات هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج حليب الثدي، بالإضافة إلى دعم صحة الجهاز الهضمي والقلب.
بذور الحلبة تعتبر بذور الحلبة مهمة للأمهات خلال فترة الرضاعة الطبيعية، لاحتوائها على فيتويستروجين، وهي مركبات تساهم في زيادة إنتاج حليب الثدي.
الخضراوات الورقية من الضروري أن تكون الخضراوات الورقية، مثل الكرنب والسبانخ، جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي للأمهات خلال فترة الرضاعة الطبيعية، لاحتوائها على مركبات نباتية تعزز نشاط هرمون البرولاكتين، مما يزيد من إنتاج حليب الثدي.
اللوز يساعد اللوز على زيادة إنتاج حليب الثدي وتعزيز قيمته الغذائية، لاحتوائه على البروتين والدهون الصحية، مما يجعله من المكسرات الضرورية للأمهات خلال فترة الرضاعة الطبيعية.
نصائح لزيادة حليب الثدي -يمكن للأمهات زيادة إنتاج حليب الثدي عن طريق اتباع بعض الإرشادات، أهمها:
شرب كمية وفيرة من الماء.
–اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة.
-إرضاع الطفل بانتظام.
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