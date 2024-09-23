للمرضعات .. 4 أطعمة لزيادة حليب الثدي

MENAFN - Khaberni) خبرني - يجب على الأمهات اتباع نظام غذائي صحي خلال فترة الرضاعة الطبيعية، حيث تلعب التغذية الجيدة دورًا كبيرًا في زيادة إنتاج حليب الثدي. هناك بعض الأطعمة تساعد على إدرار حليب الثدي.

أطعمة لزيادة حليب الثدي الشوفان يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، وهي ألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء، تساعد على تنظيم مستويات هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج حليب الثدي، بالإضافة إلى دعم صحة الجهاز الهضمي والقلب.

بذور الحلبة تعتبر بذور الحلبة مهمة للأمهات خلال فترة الرضاعة الطبيعية، لاحتوائها على فيتويستروجين، وهي مركبات تساهم في زيادة إنتاج حليب الثدي.

الخضراوات الورقية من الضروري أن تكون الخضراوات الورقية، مثل الكرنب والسبانخ، جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي للأمهات خلال فترة الرضاعة الطبيعية، لاحتوائها على مركبات نباتية تعزز نشاط هرمون البرولاكتين، مما يزيد من إنتاج حليب الثدي.

اللوز يساعد اللوز على زيادة إنتاج حليب الثدي وتعزيز قيمته الغذائية، لاحتوائه على البروتين والدهون الصحية، مما يجعله من المكسرات الضرورية للأمهات خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

نصائح لزيادة حليب الثدي -يمكن للأمهات زيادة إنتاج حليب الثدي عن طريق اتباع بعض الإرشادات، أهمها:

شرب كمية وفيرة من الماء.

–اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة.

-إرضاع الطفل بانتظام.