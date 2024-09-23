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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم فتاة من بيت لحم

9/23/2024 2:13:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة مواطنين بينهم فتاة من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حسين أحمد البدن من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وسليمان أحمد كوازبة من قرية المنيا شرقا، وأحمد فراس حسان، ونضال حميد صومان، وإصرار عبدالفتاح اللحام من مدينة بيت لحم.

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