الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم فتاة من بيت لحم
التاريخ
9/23/2024 2:13:43 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة مواطنين بينهم فتاة من محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حسين أحمد البدن من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وسليمان أحمد كوازبة من قرية المنيا شرقا، وأحمد فراس حسان، ونضال حميد صومان، وإصرار عبدالفتاح اللحام من مدينة بيت لحم.
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