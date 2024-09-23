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الاحتلال يشن غارات كثيفة استهدفت مناطق جنوب لبنان والبقاع

9/23/2024 2:13:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN-
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسة غارات على بلدات وقرى جنوب لبنان، ومنطقة البقاع.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال الحربية،
نفذت أكثر من 80 غارة جوية خلال نصف ساعة، استهدفت المناطق والأودية الواقعة بين ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان ومنطقة جبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان.

كما شن سلسلة غارات على محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل شرقي لبنان، وطال القصف منقطة البقاع ومنطقة شمسطار، وبوداي، والنبي شيت، ومحيط بعلبك، ومحيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي.

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